Mondial 2018 – Qualifications : le match Afrique du Sud-Sénégal sera rejoué !

La Fifa a décidé de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal (2-1, le 12 novembre 2016). Les Bafana-bafana s’étaient imposés grâce un penalty imaginaire. Les deux sélections se retrouveront donc au mois de novembre.

La décision devra être confirmée le 14 septembre prochain par la Commission d’organisation des compétitions de la Fifa, mais il n’y a aucune raison d’imaginer un revirement de l’instance faîtière. Le mercredi 6 septembre, le Bureau des qualifications pour la Coupe du monde 2018 a décidé que le match entre l’Afrique du Sud et le Sénégal devait être rejoué. Le 12 novembre 2016, les Lions de la Teranga avaient été battus après que l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey a accordé un penalty totalement imaginaire à la sélection locale.

Depuis, l’arbitre a été suspendu à vie. Mais le Sénégal, qui avait saisi la Fifa juste après le match, ne souhaitait pas que l’affaire en reste là. « La décision de la Fifa n’est pas une surprise pour nous, dans la mesure où nous avions demandé soit que la rencontre soit rejouée, soit que nous soyons déclarés vainqueurs. Pour nous, la radiation à vie d’un arbitre proche de la retraite sportive n’était pas suffisante. Perdre ce match dans ces conditions était inacceptable », explique Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). « La décision de la Fifa prouve qu’il y a une volonté de lutter contre les matches truqués et la corruption. L’Afrique est concernée par ces problèmes, et la réponse de la Fifa va dans le bon sens. »

« C’est totalement inédit ! »

Du côté de Ouagadougou, le colonel Sita Sangaré, le président de la fédération Burkinabé de Football, s’est montré peu disert. Les Étalons occupent actuellement la première place du groupe D avec six points, autant que le Cap-Vert, mais avec une meilleure différence de buts, alors que le Sénégal (5 points) et l’Afrique du Sud (4 points) sont respectivement troisième et quatrième. « J’attends de savoir si cette décision sera confirmée. Mais décider de faire rejouer un match presque un an après les faits, je crois qu’il s’agit d’une première. C’est totalement inédit ! En ce qui nous concerne, nous ferons tout pour obtenir notre qualification sur le terrain », a déclaré le dirigeant.

Le match à rejouer devrait avoir lieu selon nos informations le 9 ou le 10 novembre, en Afrique du Sud

Quant à Alain Traoré, un des cadres de la sélection, il a beaucoup de mal à cacher son étonnement. « C’est abusé. La décision est prise tardivement, alors qu’il ne reste que deux journées. Si on doit faire rejouer tous les matches où il y a eu de grosses erreurs d’arbitrage, les éliminatoires ne vont jamais s’arrêter. Franchement, j’ai beaucoup de mal à accepter cette décision de la Fifa. Et je ne veux pas me faire trop d’illusions : elle sera confirmée le 14 septembre ! »

Le 7 octobre prochain, lors de la cinquième journée, le Cap-Vert recevra le Sénégal et l’Afrique du Sud le Burkina Faso. Le 6 novembre, les Étalons accueilleront les insulaires, pendant que sénégalais et sud-africains s’affronteront à Dakar. Le match à rejouer devrait avoir lieu selon nos informations le 9 ou le 10 novembre, en Afrique du Sud.