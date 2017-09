Maroc : Mohammed VI au repos pour deux semaines après une opération de l’œil à Paris

Le roi du Maroc avait une tumeur à l’œil gauche qu'il a fait traiter à Paris. Suite à cette opération, il doit suspendre ses activités et s’accorder une période de repos de 15 jours.

C’est une dépêche de l’agence officielle MAP qui l’a annoncé. Le roi Mohammed VI a subi, ce mercredi 6 septembre, une intervention chirurgicale au centre hospitalier d’ophtalmologie des Quinze-Vingt à Paris au service du professeur Jean Philippe Nordmann.

Dans un communiqué co-signé par ce dernier et le médecin particulier du roi, Professeur Abdelaziz Maaouni, il est expliqué que le patient présentait un ptérygion de l’œil gauche qui s’étend sur la cornée. La littérature médicale présente cette pathologie comme une tumeur bénigne de la conjonctive qui envahit la cornée.

Elle est souvent détectée chez les surfeurs ou, plus généralement, chez les personnes qui sont en contact permanent avec l’eau, le vent et le soleil. L’opération s’est bien déroulée et le roi se porte bien. Mais il doit observer un arrêt maladie d’une durée de 15 jours pour permettre à son œil de bien cicatriser.

Plus de transparence

Bien qu’elle demeure encore tabou, au Maroc, la santé du roi fait l’objet d’annonces officielles depuis 2009. Le Palais informe les Marocains à chaque fois qu’il a des problèmes de santé par souci de transparence, mais aussi pour couper court à toutes les spéculations.