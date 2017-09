RDC : Félix Tshisekedi appelle à l’union contre Kabila pour « libérer le pays d’ici au 31 décembre 2017 »

De retour à Kinshasa, le leader du Rassemblement a appelé mardi à « l'unité » de toutes les forces anti-Kabila afin de pousser l'actuel président à abandonner le pouvoir d'ici à la fin 2017.

« Je lance un appel pressant à la nécessaire unité de toutes les forces anti-Kabila pour accélérer le processus de l’alternance démocratique et libérer le pays d’ici au 31 décembre 2017 », a déclaré Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de l’opposition, mardi lors d’une conférence de presse.

Une « union » nécessaire pour s’assurer « de barrer la route à l’imposture », a-t-il ajouté, 48 heures après son retour à Kinshasa dans un climat de tension. Les autorités ont d’ailleurs interdit un meeting de son regroupement.

« Une vaste prison à ciel ouvert »

Il a en outre accusé le régime du président Joseph Kabila d’avoir fait de la RDC « non seulement une vaste prison à ciel ouvert, mais aussi un mouroir et un tombeau aux profondeurs abyssales ». « L’heure est plus que grave. Notre patience a atteint ses limites, nous n’allons plus accepter aucune autre négociation » avec le régime, a-t-il insisté. « Kabila doit partir. »

Sa formation, le Rassemblement, conteste notamment l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre, qui prévoyait la tenue d’élections d’ici fin 2017. Le recensement des électeurs dans les deux provinces troublées du Kasaï, dernière étape avant la publication d’un calendrier électoral en RDC, n’a pas commencé lundi, contrairement aux annonces des autorités.