Le Nigeria renoue avec la croissance au deuxième trimestre

Pour la première fois depuis cinq trimestres, l'économie du Nigeria a renoué avec la croissance au deuxième trimestre avec un taux de 0,55%, selon les chiffres officiels révélés mardi 5 septembre.

« Au deuxième trimestre de 2017, le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 0,55% (en glissement annuel) en termes réels, indiquant une économie émergeant de la récession après cinq trimestres consécutifs de contraction depuis le premier trimestre de 2016 », a annoncé le Bureau national des statistiques (NBS).

Le géant d’Afrique de l’Ouest avait vu son économie se contracter de 1,5% en 2016, entrant en récession pour la première fois depuis 25 ans. Le pays le plus peuplé d’Afrique souffrait alors de la faiblesse des cours du pétrole, de la dévaluation de la monnaie nationale, le naira, et d’une importante inflation.

Trêve avec les groupes rebelles

Son PIB avait également décliné au premier trimestre 2017 (-0,91%) dans un contexte de baisse de ses revenus pétroliers et de pénuries de devises étrangères. « Les secteurs non-pétroliers ont augmenté : l’industrie s’est relevée et le secteur de la construction aussi », avait alors analysé John Ashbourne, économiste pour l’Afrique à Capital Economics. « C’est un signe plutôt positif et la contraction devrait s’affaiblir », avait-il avancé.

La production pétrolière, qui représente 70% des recettes publiques du Nigeria, avait notamment chuté en raison d’attaques rebelles répétées sur les infrastructures d’hydrocarbures dans le Delta du Niger en 2016, faisant tomber la production à 1,4 million de barils par jour (contre 2,5 millions il y a dix ans). Selon le NBS, la production est remontée à 1,84 million de barils par jour au deuxième trimestre, le gouvernement ayant obtenu une trêve qui dure depuis plusieurs mois grâce à des accords d’amnistie avec les groupes armés.