Crise migratoire : des dirigeants africains et européens attendus lundi à Paris par Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron réunira lundi à Paris des chefs de gouvernement européens et des dirigeants africains pour tenter de conjuguer leurs efforts face à la crise migratoire.

Le chef de l’État français a convié ses homologues tchadien et nigérien, Idriss Deby Itno et Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d’entente nationale Libyen Fayez al-Sarraj. Trois pays qui ont en commun d’être au cœur du transit de migrants d’Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes.

Du côté européen, la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs de gouvernement italien et espagnol, Paolo Gentiloni et Mariano Rajoy, et la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, seront présents.

« Réaffirmer le soutien de l’Europe »

D’après la présidence française, cette rencontre doit être « l’occasion de réaffirmer le soutien de l’Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires ».

À partir de 13h00 GMT, Emmanuel Macron s’entretiendra d’abord simultanément avec Idriss Deby Itno et Mahamadou Issoufou, puis séparément avec Angela Merkel et Federica Mogherini, avant une réunion commune prévue à 14h55 GMT réunissant l’ensemble de ces participants et Fayez al-Sarraj. Enfin, « une conférence de presse conjointe des chefs de délégations » sera organisée à l’issue de cette rencontre.

Depuis son arrivée à l’Elysée, Emmanuel Macron a pris plusieurs initiatives pour tenter de juguler les flux de migrants en France et en Europe. Il a notamment le projet d’ouvrir des centres d’examen (hotspots) pour les candidats à l’asile au Niger et au Tchad.

Mais son intention de faire de même en Libye suscite la controverse en raison du chaos qui règne dans ce pays depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. La France fera des « propositions » sur ce sujet « à la fin de l’été », avait indiqué le 9 août son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.