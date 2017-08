Longévité au pouvoir : Obiang Nguema distance ses poursuivants

Avec la retraite programmée de José Eduardo dos Santos, arrivé au pouvoir comme lui en 1979, le président équato-guinéen reste seul au sommet du podium des chefs d’État africains ayant passé le plus d’années au pouvoir.

La première place du quinté des présidents « trentenaires » était traditionnellement occupée par les ex-æquo José Eduardo dos Santos et Teodoro Obiang Nguema, « jumeaux » nés en 1942 et tous les deux arrivés au pouvoir en 1979. Or, l’Angolais n’était pas candidat aux élections générales qui invitaient aux urnes, ce mercredi, plus de neuf millions d’électeurs.

Bien sûr, c’est davantage sa santé que son goût pour l’alternance qui l’amène à renoncer. D’ailleurs, il est prévu que dos Santos reste jusqu’en 2022 à la tête de son parti, le MPLA, ce qui devrait lui permettre de tirer encore quelques ficelles de cette vie politique qu’il a verrouillée depuis près de quarante ans. À l’issue de cette vraie-fausse passation de pouvoir, Teodoro Obiang Nguema sera tout de même seul en haut du podium des présidents indéboulonnables.

De plus en plus difficile de s’éterniser au pouvoir

Un statut qu’il pouvait déjà revendiquer, cela dit, puisqu’il était arrivé au pouvoir 5 semaines avant l’Angolais qui, en sus, était son petit frère de… 84 jours.

Le haut du podium n’est pourtant plus synonyme de confort, sur ce continent où il est de plus en plus difficile de s’éterniser au pouvoir. Obiang Nguema se sent-il inquiété par les soupçons de biens familiaux mal acquis qui ont déjà conduit au procès parisien de son fils et vice-président Teodorín ?

Officiellement réélu en 2016 avec un score de 93,7% des suffrages et également une participation de 93,7%, est-il au contraire confiant, quant à la solidité de son pouvoir ? Encore « jeune » – presque deux décennies de moins que son homologue zimbabwéen –, tentera-t-il de concurrencer cette fois un record international ? La reine Élisabeth II d’Angleterre est en fonction depuis 65 ans, 6 mois et 18 jours…