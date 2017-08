Football : six sélections africaines attendues à Agadir pour un tournoi du 31 août au 5 septembre

Le Maroc va accueillir du 31 août au 5 septembre un tournoi international avec six sélections africaines. Et pas n’importe où : les six rencontres auront lieu à Agadir, ville très touristique, et dans un stade ouvert il y a quatre ans.

Depuis quelques années, le Maroc se montre particulièrement actif sur le plan sportif. Le royaume, candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2026, est fortement pressenti pour accueillir le CHAN 2018 et la CAN 2019 au cas où les deux pays initialement désignés (Kenya et Cameroun) seraient disqualifiés par la Confédération Africaine de Football.

Ainsi, du 31 août au 5 septembre, Agadir et son grand stade tout neuf (45 500 places) vont abriter un tournoi international réunissant six sélections : le Maroc local, qui vient de se qualifier pour la phase finale du CHAN, le Togo de Claude Le Roy et d’Emmanuel Adebayor, le Niger, la Mauritanie, le Kenya et le Malawi, prochain adversaire des Lions de l’Atlas lors des qualifications pour la CAN 2019.

Démonstration de la capacité d’accueil du pays

Ce tournoi, sponsorisé par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), concerne des équipes avec qui cette dernière a passé des accords de partenariats ces derniers mois. Et au moment où le royaume fait beaucoup parler de lui sur le continent africain, via une politique de diplomatie sportive encouragée par Mohammed VI, ce genre d’initiative tombe à pic quand il s’agit de démontrer que le pays dispose de toutes les structures nécessaires pour accueillir une grande compétition internationale.

Six rencontres auront donc lieu dans le stade qui a accueilli le 31 mai dernier le match amical entre le Maroc et les Pays-Bas (1-2) : Mauritanie-Kenya et Togo-Niger le 31 août (17 h et 20 h), Maroc A’-Malawi le 1er septembre (17 h), Togo-Malawi et Maroc A’-Kenya le 4 septembre (15 h et 18 h) et Mauritanie-Niger le 5 septembre (17 h).