Football : Didier Ovono fait son retour en sélection gabonaise

Alors qu'il avait annoncé en mai dernier sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, Didier Ovono a finalement accepté de revenir en sélection du Gabon. Le gardien des Panthères veut aider son pays à aborder la dernière ligne droite des qualifications pour la Coupe du monde 2018. À commencer par le double rendez-vous face à la Côte d’Ivoire.

Ce n’est ni le premier, ni le dernier joueur à décider de revenir en sélection après avoir annoncé son intention de ne plus jouer pour son pays. Didier Ovono (34 ans), qui a déjà disputé 106 matches avec les Panthères, rejoint donc cette liste après avoir reçu un appel de José Antonio Camacho, le coach espagnol du Gabon.

« Il m’a contacté il y a trois ou quatre jours pour me demander si je serai de nouveau prêt à jouer pour mon pays. Notamment en vue des quatre derniers matches éliminatoires pour la Coupe du monde 2018. Il m’a proposé de réfléchir », explique Ovono en exclusivité à Jeune Afrique.

« Aider mon pays »

Le nouveau gardien du Paris FC (Ligue 2), qui attend d’être qualifié par la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour faire ses débuts avec le club de la capitale française, a finalement accepté la proposition de Camacho. « Si je peux aider mon pays à se qualifier pour la Coupe du monde, il est normal d’avoir accepté de revenir. Et puis, je pense qu’il sera bon pour moi d’avoir du temps de jeu avec les Panthères. Je ne sais pas si je ferai les deux matches face à la Côte d’Ivoire (2 septembre à Libreville, 5 septembre à Bouaké, ndlr), mais déjà un, ce serait bien, en attendant les deux autres contre Maroc (le 2 octobre) et le Mali (6 novembre) », précise-t-il.

En mai 2017, Ovono, international depuis 2003, avait expliqué son choix de quitter la sélection par sa volonté de laisser sa place aux jeunes. Il était alors en fin de contrat à Ostende (Belgique), où il ne jouait plus depuis plusieurs mois. Son dernier match avec sa sélection remontait au 24 mars contre la Guinée en match amical (2-2). Une retraite internationale de courte durée, puisque le gardien de but n’aura manqué que deux rencontres, face à la Zambie (0-0, le 3 juin, amical) et le Mali (1-2, le 10 juin) en qualifications pour la CAN 2019.