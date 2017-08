E-commerce : Jumia Mall fusionne avec Jumia Market

Le groupe Jumia vient de fusionner ses services "mall" et "market" dans les quatre pays où les deux sites co-existaient.

« Nous avons décidé de concentrer nos efforts sur un seul pôle » explique Francis Dufay, directeur de Jumia Côte d’Ivoire. Le groupe a récemment fusionné son site Jumia Market, une place de marché en ligne entre particulier, avec Jumia Mall, qui héberge des vendeurs professionnels.

Seuls quatre pays en Afrique − le Nigeria, le Kenya, le Maroc et la Côte d’Ivoire − abritaient à la fois les sites Jumia Market et Jumia Mall. Dans ces pays, le constat a été identique: « On voit qu’il y a un marché pour le C2C (particulier à particulier), mais le développement en volume prend du temps que nous n’avons pas forcément, vu nos objectifs de croissance » explique Francis Dufay.

Redéploiement des salariés en interne

Les salariés de Jumia Market qui ne font pas doublons avec ceux de Jumia Mall seront redéployés en interne. « En Côte d’Ivoire, une dizaine de managers et d’employés ont déjà été redéployés, soit pour renforcer des équipes, soit sur de nouveaux projets de croissance » explique Francis Dufay, qui ajoute que « nos objectifs pour le Black Friday et le second semestre font qu’il y aura un clair besoin de placer les employés de Jumia Market parmi les autres services du groupe ». Quant aux vendeurs de Jumia Market, ils sont actuellement ré-inscrits sur le nouveau site Jumia.

C’est la dernière phase du redéploiement de Jumia. L’année dernière, le groupe avait lancé son nouveau site global (regroupant les services « mall » et « market ») dans les pays où les deux offres ne co-existaient pas.

En juin 2016, le groupe avait annoncé son intention de rebaptiser ses neufs sites d’e-commerce sous la bannière unique Jumia, sa marque phare. Kaymu, Jovago, Hellofood, Vendito, Lamudi, Everjobs, Carmudi et AIGX avaient respectivement été renommés Jumia Market, Jumia Travel, Jumia Food, Jumia Deals, Jumia House, Jumia Jobs, Jumia Cars et Jumia Services.