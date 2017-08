Désintox – Sénégal : non, Wari n’est pas sauvé par le décret de Macky Sall

La publication d’un décret approuvant la cession du numéro deux des télécoms Tigo Sénégal au groupe sénégalais de transfert d'argent Wari fait l’objet de toutes les supputations à Dakar. Dans les faits, il ne change rien à la décision du groupe luxembourgeois Millicom de ne plus revendre sa filiale à Wari, préférant un nouveau trio d'acheteurs.

La publication, le 1er août, du décret du chef de l’État sénégalais approuvant — conformément au code des télécommunications —, la cession, annoncée en février dernier, de la licence de Tigo Sénégal à Wari, a donné lieu à toutes les supputations à Dakar.

C’est que sa publication est intervenue 24 heures après l’annonce, le 31 juillet, par le groupe Millicom de l’annulation de la vente pour 129 millions de dollars de sa filiale sénégalaise à l’opérateur de transfert d’argent. Ce dernier n’avait toujours pas apporté, d’après Millicom, le reliquat du financement requis avant la date butoir fixée au 2 juin dernier.

Une source au cœur du dossier au sein du ministère des Postes et Télécommunications a révélé à Jeune Afrique que « Wari cherchait encore, il y a environ deux mois, une vingtaine de millions de dollars pour boucler l’opération ».

C’est une affaire entre privés

Prenant acte de l’échéance du 2 juin, l’opérateur luxembourgeois a annoncé deux mois plus tard un nouvel accord de cession de Tigo Sénégal au consortium formé de Teylium Telecom (contrôlé par Yerim Sow), NJJ (holding de Xavier Niel) et de Sofima (véhicule d’investissement en télécommunications géré par le Groupe Axian de la famille Hiridjee).

Le décret du 1er août, publié juste après l’annonce du nouvel accord, a fait dire à une partie de l’opinion et des médias locaux que le chef de l’État sénégalais s’opposait au nouvel accord de cession, préférant que Tigo Sénégal tombe dans l’escarcelle du sénégalais Wari. Comme si le décret obligeait Millicom à renoncer au nouveau trio d’acheteurs pour honorer le premier accord passé avec Wari.

Or il n’en est rien, du moins selon notre source au ministère des Postes et Télécommunications. « L’État ne fait qu’approuver à travers ce décret les termes de la convention de cession et du cahier des charges, précise-t-elle. C’est une affaire entre privés ».

En réalité, ledit décret préparé depuis plusieurs semaines par le ministère sénégalais des Postes et Télécommunications, n’entérine que la première vente à Wari. Celle-ci annulée, la seconde vente au trio Teylium – NJJ – Sofima sera soumise à la même procédure.

« Le contrat de la seconde opération ne sera valable que lorsque l’État, conformément au code des télécommunications, aura ratifié la vente par un décret d’approbation. C’est cela la particularité du code des télécommunications. Le secteur ayant un enjeu de souveraineté, l’État a toujours son droit de regard», explique Me Moussa Sarr, avocat d’affaires au sein du cabinet Mame Adama Guèye & Associés.

Le délai de publication du décret en cause

Pourquoi l’approbation du gouvernement est-elle intervenue au lendemain de l’annulation de la vente de Tigo Sénégal à Wari ? « Dans cette affaire, on veut faire croire à l’opinion des choses qui n’existent pas », martèle Abdou Latif Coulibaly, secrétaire général du gouvernement.

Et d’ajouter : « Le gouvernement se donne un délai parce qu’il procède aux vérifications nécessaires et ne signe le décret qu’après épuisement du délai. Mais il n’y a pas de délai de publication d’un décret au Journal officiel. Dès qu’il arrive, il est expédié à l’Imprimerie nationale. Et pour des raisons techniques, sa publication peut prendre un jour, une semaine, un mois ou quarante jours ».

Selon nos informations, Tigo Sénégal a notifié, via un courrier daté du 2 août, envoyé au ministère des Postes et des Télécommunications, l’accord de cession de sa licence au nouveau consortium. Certes, « Tigo Sénégal aurait dû, d’abord, comme il l’avait fait, auparavant, recueillir l’avis exprès du gouvernement, fait observer notre source. Mais de toute façon, c’est une affaire entre privés. L’État ne fait qu’approuver la cession et voir si le nouvel acquéreur respecte les termes de la convention ».