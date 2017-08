Football : l’Algérien Boudebouz rejoint le Bétis Séville

Le meneur de jeu algérien de Montpellier, Ryad Boudebouz, qui était sous contrat jusqu'en juin 2019, a signé mercredi pour quatre ans au Bétis Séville en Espagne, pour un montant de 7 millions d'euros.

L’international algérien, âgé de 27 ans, a bouclé l’an passé sa seconde saison à Montpellier où il a inscrit 11 buts et réussi 9 passes décisives. Ryad Boudebouz, formé à Sochaux et passé par Bastia, avait rejoint l’Hérault à l’été 2015 selon la volonté de Rolland Courbis, alors entraîneur. Sur le compte Twitter du club, les officiels remercient le joueur et lui souhaite bon vent.

Boudebouz confie qu’avec le Bétis Séville, son nouveau club,il pourra progresser pour aller chercher encore plus haut. L’ancien meneur de Montpellier adresse également des remerciement à ses anciens coéquipiers dans un Tweet publié sur son compte.

Dans une interview qu’il a accordé à une télévision algérienne, le milieu de terrain déclare avoir envie d’évoluer et d’aller chercher des trophées.

Le Bétis Séville, qui avait recruté l’an passé un autre Montpelliérain, Jonas Martin, a terminé à la 15e place de la Liga.