Côte d’Ivoire : 20 personnes s’évadent du palais de justice d’Abidjan

Vingt personnes se sont évadées mardi du palais de justice d'Abidjan, en plein centre-ville de la capitale économique ivoirienne, après avoir agressé des policiers. Selon une source judiciaire, l'évasion aurait été rendue possible par un commando d'hommes armés qui s'est introduit dans le palais de justice.

D’après la déclaration du procureur Richard Christophe Adou, dans un communiqué « dix personnes détenues et dix déférées » se sont évadées « aux environs de 11 heures » du matin.

« Des détenus, extraits de la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan », qui étaient déferrés au palais de justice, « ont agressé des agents de police occasionnant ainsi l’évasion de 20 personnes », précise M. Adou dans le même communiqué. « Il s’agit bel et bien d’une évasion et non d’une attaque », ajoute le procureur.

Mais selon une source judiciaire, l’évasion a été organisée par un commando d’hommes armés qui s’est introduit dans le palais de justice.

Limogeage express

Dans l’immédiat, « sept agents d’encadrement des établissements pénitentiaires dont le commandant du palais de justice ont été relevés de leur fonction et arrêtés », a annoncé le procureur Richard Christophe Adou, sur la télévision nationale. Selon un communiqué du directeur de l’administration pénitentiaire, les sept agents « ont manqué à leurs obligations », d’après les « premiers éléments de l’enquête ».

La question de la sécurité est brûlante en Côte d’Ivoire depuis le début de l’année, après des mutineries dans l’armée et une série d’attaques contre des postes de police et de gendarmerie. Dimanche, cinq prisonniers s’étaient évadés de la prison de Gagnoa au centre de la Côte d’Ivoire. Quatre gardes pénitentiaires et un civil ont été arrêtés, soupçonnés de complicité, selon le maire de la ville, Bamba Medji.