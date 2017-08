Vidéo : dans les couloirs de la Harvard africaine

Depuis deux ans, l’African leadership academy accueille des étudiants originaires de tout le continent sur l'île Maurice. "Réussite", l’émission coproduite par le groupe Jeune Afrique, Canal + et Galaxie presse, vous emmène dans les couloirs de l’école, à la rencontre de ses élèves.

Située sur l’île Maurice, l’African leadership academy est parfois surnommée la Harvard de l’Afrique. Près de 300 étudiants, originaires de tout le continent, y assistent à des cours dispensés en anglais par des professeurs internationaux. Fred Swaniker est le fondateur et le président de cette université un peu particulière. Son ambition est de former les futures élites du continent à la création et à la gestion d’entreprise. Des étudiants sélectionnés selon des critères très exigeants.

Si le cadre de l’université est très agréable et l’établissement bien équipé, le coût d’une année d’étude est de 10 000 dollars, une somme par toujours facile à assumer pour les élèves. Fred Swaniker, conscient de cet obstacle, a décidé d’instaurer un régime de paiement particulier pour ne pas, selon lui, discriminer les familles à revenus modestes. L’université prend ainsi en charge en charge tout ou partie des frais de scolarité des étudiants ; en retour, ces derniers s’engagent à reverser 2 à 10% du salaire qu’ils toucheront à la sortie de l’école pendant dix ans.

Plusieurs investisseurs tels que IBM ou Coca-Cola, ont également investi dans l’école. Ces grands groupes expliquent voir leur participation comme un investissement à long terme puisqu’ils entendent bien d’ici quelques années profiter de la main d’oeuvre qualifiée formée par l’école. En attendant, ils accueillent les étudiants en stage et leur permettent de se créer un premier réseau.