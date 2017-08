Côte d’Ivoire : avec Facebook Flex, les abonnés MTN pourront chatter et liker en illimité

Facebook Flex donnera l’opportunité aux abonnés de rester connectés et joignables sur Facebook sans incidence sur leur consommation internet.

MTN Côte d’ivoire, la filiale ivoirienne du géant des télécoms MTN, s’est alliée avec l’américain Facebook pour lancer FreeBasic, une nouvelle application qui permet d’utiliser une fonctionnalité dénommée Facebook Flex. Cette innovation donne l’opportunité aux abonnés de rester connectés et joignables sur Facebook de manière permanente, sans incidence sur leur consommation internet.

Les abonnés pourront chatter, liker, et commenter en illimité, gratuitement. Cependant dès qu’il sera question de télécharger des images ou des vidéos, les abonnés basculeront dans le mode payant en fonction du forfait internet auxquels ils ont souscrit. Nunu Ntshingila, la directrice régionale Afrique du leader mondial des réseaux sociaux, a effectué le déplacement le 2 août à Abidjan pour parapher le partenariat avec Freddy Tchalla, le directeur général de MTN Côte d’Ivoire. « Nous sommes heureux de commencer notre partenariat avec MTN Côte d’Ivoire. Cette annonce est une étape importante pour Facebook dans sa mission d’apporter aux gens le pouvoir de construire une communauté. Nous poursuivons notre croissance et notre expansion dans la région », a confié Nunu Ntshingila.

Un marché de 3 millions d’utilisateurs

MTN Côte d’Ivoire est la quatrième filiale du groupe MTN à lancer cette innovation. Cependant, cette fonctionnalité est déjà présente dans plusieurs pays du continent chez d’autres opérateurs, notamment Tigo au Sénégal, Orange Madagascar, Airtel Niger… Dans le monde, Facebook Flex est aujourd’hui présent dans 65 pays. En Côte d’Ivoire, environ 3 millions de personnes sont utilisateurs de Facebook pour une population de 26 millions d’habitants et un peu moins de 30 millions de lignes enregistrées auprès des trois opérateurs de mobiles, Orange, Mtn et Moov (certains abonnés possédant deux ou trois numéros de mobile), selon les chiffres de l’autorité de régulation des télécommunications en Côte d’Ivoire.

MTN Côte d’Ivoire se positionne à la deuxième place de la téléphonie mobile dans le pays avec 11 millions d’abonnés, derrière le leader Orange (13 millions). Cependant, MTN a enregistré une grande progression entre juin 2016 et juin 2017, période où l’opérateur est passé de 8,2 millions à environ 11 millions d’abonnés. Le chiffre d’affaires de MTN en 2016, estimé à plus 284 milliards fcfa, devrait dépasser largement les 300 milliards fcfa pour l’année 2017.