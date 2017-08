Avec « About », le rappeur tunisien Katyb fait dans le cloud rap

Katybon n’a pas seulement raccourci son nom d’une voyelle. Il a aussi sorti une chanson, « About », qui confirme sa créativité et la place importante qu’il occupe dans le rap tunisien.

Ambiance hallucinée, vocoder poussé jusqu’au possible, chanson en anglais et joggings rétros… Le rappeur tunisien Katyb, plus connu sous son ancien nom d’artiste Katybon, se met en scène dans un nouveau clip mis en ligne le 27 juillet. Sa nouvelle chanson a des allures de petit virage sur la route du rap maghrébin, qui n’avait pas jusqu’ici pas trop exploré le monde du cloud rap, dont les français de PNL ou l’américain ASAP Rocky sont de bons représentants.

En quatre minutes, Katyb entraîne son auditoire dans une atmosphère vaporeuse et hypnotique, loin de ce à quoi il l’avait habitué. Dans son dernier projet majeur, Afghan Project, en collaboration avec Zinga, Katybon rappait encore en arabe sur des beats plus hardcores, dans une veine trap, pas encore dépouillés des sonorités ragga qui étaient jusque-là sa marque de fabrique.

C’est avec She’s young, chanson sortie en 2016 que le rappeur − célèbre pour différents titres, notamment sa chanson engagée Teskra avec Vipa, sortie l’année de la révolution − avait entamé sa mue vers un rap plus contemporain.

Avec About, Katyb s’offre une dimension internationale et franchit une ligne que très peu de rappeurs francophones osent franchir : rapper en anglais. Un extended play est en préparation pour les mois à venir.