Maroc : le nouveau clip de Maître Gims et Lacrim tourné à Marrakech

Pour tourner le clip de "Ce soir ne sors pas", Maître Gims et Lacrim ont choisi la ville de Marrakech. Il s'agit de la seconde collaboration entre les deux rappeurs.

Décidément, Maître Gims a l’air d’être sous le charme de Marrakech. Après s’être offert un villa de rêve dans la ville ocre, le chanteur y tourne pour la seconde fois le clip d’une de ses chansons. En 2015, c’était dans Laissez passer que le chanteur avait décidé de faire découvrir le Maroc à ses fans. On pouvait y voir Maître Gims entouré de sa famille, profiter de la vie dans une villa orientale. Cette fois-ci il revient à Marrakech dans un featuring avec Lacrim, un rappeur lui-même originaire du Maroc.

Après leur duo Petit jaloux sortie il y a deux ans, c’est la deuxième collaboration entre les deux artistes. Le clip de Ce soir ne sors pas, réalisé par Nicolas Noël, a été dévoilé le 28 juillet 2017.

Lacrim et Maître Gims y apparaissent sillonnant le désert marocain à l’intérieur de voitures de luxe, et faisant escale dans les lieux les plus branchés de la ville. Entourée de belles danseuses orientales, les deux rappeurs semblent incarner des mafieux en cavale, avec à leur trousse, la police locale. Pour l’heure, la vidéo a récolté plus de 5 millions de vues sur Youtube.