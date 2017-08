Côte d’Ivoire : ouverture de la première chambre de commerce chinoise du pays

La Chine, troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, a ouvert sa première chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire (CCEC) en vue de renforcer la coopération bilatérale, a annoncé lundi son ambassade à Abidjan.

« La maison des entreprises chinoises en Côte d’Ivoire constitue un pont pour les échanges culturels et économiques entre la Côte d’Ivoire et la Chine et une plateforme d’échange d’informations, d’assistance mutuelle et de coopération », a détaillé l’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire, Tang Weibin lors d’une cérémonie pour l’ouverture de la première chambre de commerce des entreprises chinoises (CCEC) du pays.

La CCEC compte environ 40 entreprises, impliquées dans la construction de l’alimentation en eau potable d’Abidjan, l’extension du port de la ville, le stade olympique en construction à Ebimpé (près d’Abidjan), la vidéo-protection de la ville d’Abidjan, l’extension du réseau électrique et le réseau haut débit à fibre optique.

Le barrage hydroélectrique de Soubré, un ouvrage gigantesque d’un coût de 331 milliards de francs CFA (504 millions d’euros), pour résorber le déficit énergétique de la Côte d’Ivoire, a également été construit par la Chine qui l’a financé à hauteur de 85%.

Les échanges entre les deux pays nettement en hausse

L’ambassadeur de Chine a également invité les membres de la CCEC à « faire des affaires en respectant les lois ivoiriennes et en apprenant à vivre avec la population ivoirienne », afin de promouvoir le développement d’une coopération « gagnant-gagnant ».

De son côté, le ministre ivoirien du Commerce Souleymane Diarrassouba a salué l’excellence des relations sino-ivoiriennes. Le volume des échanges commerciaux a connu « une hausse exponentielle […] plaçant ainsi la Chine au rang de premier fournisseur et de troisième partenaire commercial de la Côte d’Ivoire ». Les échanges entre les deux pays ont progressé de 800% entre 2014 et 2016, a souligné M. Diarassouba.