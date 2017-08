Vidéo : dans les coulisses de Bayo, la première laiterie du Congo-Brazza

Lancée il y a un peu plus de 30 ans, l’entreprise Bayo est aujourd'hui présente dans la plupart des magasins d'alimentation du Congo-Brazza, avec ses yaourts et ses jus de fruits. "Réussite", l’émission coproduite par le groupe Jeune Afrique, Canal + et Galaxie presse est partie à la rencontre de Joseph Louvouezo, son fondateur.

Après s’être formé dans des établissements en Europe et à Brazzaville, le créateur de Bayo, Joseph Louvouezo, décide de créer Bayo. On est en 1985. À l’époque, l’entreprise produit surtout des yaourts, et une partie seulement de la production était semi-automatisée, l’autre est manuelle.

Aujourd’hui, l’entreprise a industrialisé ses procédés, et a diversifié sa production(eau, jus de fruits…). Elle emploie désormais une centaine de personnes et fabrique trois millions de pots de yaourts par an.

Pour se maintenir au rang de première laiterie du pays, Bayo mise sur les produits locaux, hormis le lait en poudre, qu’elle continue d’importer d’Argentine, de France ou bien de Hollande. Ses prix restent ainsi attractifs, et ses produits étiquetés Made in Congo.

Trente ans après sa fondation, l’entreprise regarde maintenant en dehors des frontières congolaises. Joseph Louvouezo est en train de mettre l’entreprise aux normes internationales, afin de pouvoir exporter.