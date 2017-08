L’actu du 1er août en direct : tensions au Kenya, Guillaume Soro, manifestations anti-Kabila…

Retrouvez toutes les informations de ce mardi 1er août dans notre fil d'actualité en direct.

13h30 – British American Tobacco sous le coup d’une enquête pour corruption en Afrique

Le fabricant de tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé ce mardi 1er août faire l’objet d’une enquête concernant ses pratiques en Afrique de la part de l’organisme chargé de lutter contre la délinquance financière au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office (SFO). L’affaire avait éclaté en novembre 2015 quand la BBC avait diffusé un reportage accusant BAT de payer des pots-de-vin à des responsables de la lutte anti-tabac en Afrique de l’Est, dont deux personnes liées à la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte anti-tabac. Le cigarettier britannique, qui possède entre autres les marques Lucky Strike, Dunhill, Kent et Rothmans, avait à l’époque démenti ces accusations.

11h30 – Liberia : 20 candidats se lancent dans le marathon de la présidentielle qui aura lieu en octobre

La commission électorale du Liberia a annoncé lundi 31 juillet que 20 candidats, dont l’ex-star du foot George Weah, l’ancien chef de guerre Prince Johnson, et une ex-mannequin, la seule femme en lice, MacDella Cooper, brigueraient la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf à l’issue d’une campagne marathon qui a débuté lundi. Après deux mandats successifs, Ellen Johnson Sirleaf, 78 ans, première femme élue chef de l’Etat en Afrique en 2005, réélue en 2011 après avoir obtenu le Prix Nobel de la Paix, ne pourra pas se représenter à la présidentielle du 10 octobre 2017, combinée à un scrutin législatif.

10h – RDC : plus d’une centaine d’interpellations lors de la mobilisation nationale anti-Kabila

Une dizaine de manifestants, selon l’AFP, une cinquantaine, selon la Lucha, ont été interpellés hier à Goma, lors de la mobilisation nationale organisée par le mouvement citoyen de la Lutte pour le changement, contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir.

9h50 – Élections au Kenya : des tensions toujours plus vives après l’assassinat du directeur du pôle technologique de la commission électorale

Jeune Afrique a interviewé Nic Cheeseman, professeur à l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni, spécialiste de la politique kényane. Selon lui, « Chris Msando était très apprécié par la coalition de l’opposition, la NASA (National Super Alliance), qui voyait en lui un garant du respect du processus électoral. […] Son assassinat va créer le sentiment qu’il a été éliminé pour être remplacé par une personnalité moins indépendante ».

9h40 – Côte d’Ivoire : deux journalistes arrêtés pour « divulgation de fausses informations » sur Guillaume Soro

Dan Opeli, directeur de publication du Quotidien (opposition) et Yves Kuyo, journaliste, ont « été convoqués ce matin par la gendarmerie et gardés pour être présentés mardi au procureur de la République », a expliqué à l’AFP Guillaume Gbato, secrétaire général du Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d’Ivoire (Synapp-CI).

Vendredi 28 juillet, le procureur avait déploré dans un communiqué que « les affirmations » parues dans le journal ce jour-là « sont fausses et mensongères (…) et qu’aucune enquête judiciaire n’a été diligentée par le parquet contre le président de l’Assemblée nationale, et ses comptes bancaires ne font l’objet d’aucune réquisition de gel de la part du procureur de la République ».

9h30 – Notre sélection des 10 infos à connaître pour débuter la journée, c’est ici : JA, la newsletter du 1er août.