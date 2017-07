RDC : des dizaines d’interpellations lors de la mobilisation nationale anti-Kabila

Manifestants et policiers se sont affrontés ce lundi 31 juillet à Goma, en RDC, lors de la mobilisation nationale organisée par le mouvement citoyen de la Lucha (Lutte pour le changement) contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Une dizaine de manifestants, selon l'AFP, une cinquantaine, selon la Lucha, ont déjà été interpellés à Goma. La police n'a pour l'heure fait aucun commentaire.

Le mouvement congolais de la Lucha a appelé ce lundi 31 juillet à « une marche pacifique » sur toute l’étendue de la RDC « pour dire non à la présidence à vie de Monsieur Kabila et exiger les élections avant la fin de cette année ». Plusieurs coalitions et des personnalités d’opposition comme Moïse Katumbi ont apporté leur soutien à cet appel à « une marche pacifique », à l’expiration du délai sollicité par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) pour boucler l’opération d’enrôlement des électeurs au 31 juillet 2017.

Durant cette marche, au moins une dizaine de manifestants ont été interpellés par la police à Goma, la capitale du Nord-Kivu, a constaté le correspondant local de l’AFP, ce lundi matin. Mais la Lucha signale pour sa part, dans un post Facebook, que la police a arrêté « une cinquantaine de manifestants ». Elle parle d’une « ville paralysée » à Goma, de rues « barricadées », de marchés et de commerces fermés. Malgré, le déploiement de policiers sur toutes les routes de la ville, la Lucha assure que trois de ses militants et deux autres personnes sont parvenus au bureau de la Ceni pour déposer un mémorandum, avant d’être arrêtés. Les journalistes présents ont été obligés de formater leurs appareils, du matériel a été confisqué, selon le communiqué du mouvement publié sur Facebook. 27 personnes seraient détenues à la police des police à Virunga, d’après la Lucha.

Le correspondant de l’AFP, sur place, a observé que des manifestants continuaient à jeter des pierres sur des policiers et à ériger des barricades alors que la police réagissait par des tirs de gaz lacrymogènes pour les disperser. D’autres journalistes, ailleurs, ont rapporté la confiscation de leur matériel. La police congolaise n’a pour sa part fait encore aucun commentaire.

Gaz lacrymogènes et police anti-émeute

À Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu (Est), des manifestants qui se rassemblaient sur la place de l’Indépendance ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes par la police, selon l’AFP. Vers 11h, heure locale, deux journalistes de la chaîne de télévision privée Canal futur de Bukavu ont été malmenés, leur matériels arraché par la police et ils sont détenus dans un cachot. Un autre journaliste de la station locale de la Télévision d’État a été brièvement interpelé avant d’être relâché avec son matériel restitué, témoigne encore le correspondant de l’AFP. D’après la Lucha, la police ne s’est pas contenté d’intimider ni de gazer journalistes et manifestants, elle a tiré à balles réelles et a fait au moins dix blessés, dont un très grave, qui est en soins intensifs dans un hôpital de Bukavu. Plusieurs personnes dont des journalistes auraient été arrêtés.

À Kinshasa, mégalopole de plus de dix millions d’habitants, la police anti-émeute a été déployée sur le boulevard Triomphal et au siège du Parlement, « depuis minuit », affirme la Lucha sur Facebook. Des patrouilles pédestres et motorisées étaient visibles ce lundi matin sur les abords de cet endroit d’où est partie la marche en direction de la Ceni, d’après le correspondant de l’AFP. La Lucha fait état d’une « mobilisation réussie » dans la capitale, et de quinze à vingt personnes arrêtées, suite à la dispersion de la marche sur le boulevard. D’autres part, d’après l’association des médias en ligne de RDC, sept journalistes couvrant la marche à Kinshasa auraient été brièvement interpellés, avant d’être relâchés.

Arrêtés après la prière dans une paroisse catholique

La Lucha déclare sur Facebook qu’à Lubumbashi, la résidence de l’opposant Kyungu Wa Kumwanza a été encerclée par la police pour l’empêcher de sortir participer à la marche qui a eu lieu « comme prévu » mais a été « fortement réprimée». Au moins quinze personnes auraient été arrêtées dont plusieurs militants de la Lucha, Timothée Mbuya, le directeur de l’ONG Justicia, et le correspondant de Radio Okapi, la radio onusienne en RDC. Plusieurs témoins interrogés par l’AFP déclarent tout de même que toutes les activités se déroulent « normalement » malgré une présence policière et militaire « inhabituelle » à Lubumbashi. L’AFP mentionne, elle, l’arrestation de cinq personnes, dont un journaliste de Radio Okapi, après la prière dans une paroisse catholique située non loin du bureau de la Ceni. Le chef de la police de la province du Haut-Katanga, le colonel Paulin Kyungu, qui a confirmé ces arrestations, a précisé que parmi ces personnes se trouvaient quatre membres de Lucha. Ceux qui tentaient de forcer le barrage de la police ont été, eux, dispersés à coups de matraque, a témoigné à l’AFP Me Jonas Mulumba de l’ONG Justicia.

Dans les autres villes du pays où la manifestation a eu lieu, la Lucha recense des dizaines de personnes arrêtées et des agressions policières.

Des élections doivent être organisées d’ici à la fin de cette année en RDC, conformément à un accord conclu le 31 décembre 2016 sous l’égide de l’Église catholique. Mais, le 7 juillet, le président de la Ceni avait estimé qu’il n’était « pas possible » d’organiser les élections avant la fin de l’année en RDC.