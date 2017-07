L’actu du 31 juillet en direct : interview de Jean Ping, législatives au Sénégal et au Congo-Brazza…

Retrouvez toutes les informations de ce lundi 31 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

11h35 – Début de la tournée africaine de la ministre française des armées Florence Parly au Tchad

La ministre française des Armées Florence Parly a commencé dimanche 30 juillet une tournée africaine au Tchad où elle a assuré les militaires français engagés dans l’opération anti-jihadiste Barkhane qu’ils auront « les moyens nécessaires à l’exécution » de leur mission. « Je veux vous le dire, car vous avez sans doute eu écho de récents débats parisiens », a-t-elle ajouté devant le commandant de l’opération Barkhane, établie à N’Djamena pour lutter contre les jihadistes en soutien avec les pays de la bande sahélo-saharienne, à propos des économies de 850 millions d’euros demandées à la Défense en 2017. Florence Parly doit s’entretenir ce lundi 31 juillet avec le président Idriss Déby Itno, puis au Niger avec le président Mahamadou Issoufou et au Mali avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, selon un communiqué du ministère. La ministre effectuera une partie de ce déplacement conjointement avec son homologue allemande, Ursula von der Leyen, un déplacement durant lequel elles rappelleront leur appui à la force du G5 Sahel.

10h25 – Notre interview de l’opposant gabonais Jean Ping : « Je me battrai jusqu’à la mort »

Le 24 septembre 2016, la Cour constitutionnelle du Gabon validait la réélection d’Ali Bongo Ondimba à la présidence de la République, sous les protestations de l’opposition. Dix mois plus tard, il se revendique toujours président élu du Gabon. La coalition qui l’a soutenu lors de la présidentielle a beau s’effriter, il est persuadé que le temps joue pour lui et que son rival finira par quitter le pouvoir. Sous les ors du palace parisien où nous l’avons rencontré, l’ancien président de la Commission de l’Union africaine (de 2008 à 2012), âgé de 74 ans, affirme vouloir se battre « comme un lion ».

10h05 – Législatives au Congo-Brazza : victoire assurée pour le parti de Denis Sassou Nguesso, quelques incidents à l’issue du second tour

Près d’un an et demi après sa propre réélection, le président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso devrait de nouveau disposer d’une majorité confortable à l’Assemblée au terme du second tour des élections législatives qui se tenait ce dimanche 30 juillet.

Dans la soirée, le dépouillement dans un grand bureau de Brazzaville donnait 362 votants sur 999 inscrits, avec 251 voix pour le candidat du PCT, 103 pour son adversaire et huit bulletins nuls, a constaté un correspondant de l’AFP.

9h45 – Sénégal : les électeurs dans l’attente des résultats des législatives

Les Sénégalais élisaient dimanche 30 juillet leurs députés, lors d’un scrutin test à 18 mois de la prochaine élection présidentielle, à l’issue d’une campagne émaillée de violences. Ils ont eu à choisir, lors de cet unique tour, leurs 165 députés (105, dont les 15 de la diaspora, au scrutin majoritaire ; 60 autres à la proportionnelle) sur un nombre record de listes : 47, contre 24 en 2012.

Selon les premières estimations des médias sénégalais pour ces élections législatives de 2017, la liste du maire de Dakar Khalifa Sall – opposition – aurait pris une avance significative dans la capitale, tandis que celle de la majorité présidentielle de Macky Sall l’emporterait parmi la diaspora.

9h30 – Notre sélection des 10 infos à connaître pour débuter la journée, c’est ici : JA, la newsletter du 31 juillet.