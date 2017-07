Cameroun : un train de la Camrail transportant des hydrocarbures a déraillé près d’Edéa

Un train de la compagnie camerounaise Camrail, filiale du groupe Bolloré, composé de quatorze wagons-citernes, a déraillé dans l’après-midi du mercredi 26 juillet, non loin de la ville d’Edéa, dans la région du Littoral.

Le train transportait de l’essence (Super) et du gasoil de Douala à Yaoundé. Il a déraillé non loin de la dernière gare par laquelle il passait et « cinq wagons-citernes sont tombés », selon le responsable de la communication de Camrail, filiale camerounaise du groupe Bolloré. Les wagons-citernes, transportant du gasoil, se sont couchés sur le côté, et l’un d’eux a fuité, ajoute le communiquant.

D’après lui, aucune victime n’est à déplorer, l’accident n’a fait qu’un seul blessé : l’un des vigiles qui accompagnait le convoi. « Il était conscient et parlait lorsqu’il a été évacué à l’hôpital mercredi », a assuré le porte-parole de la Camrail, ajoutant que la zone où était survenu l’accident avait été rapidement sécurisée.

Fuites de gasoil

Camrail a procédé jeudi 27 juillet à des opérations de levage des wagons accidentés, des opérations « faciles », juge le chargé de la communication du groupe. « Les wagons sont juste couchés sur le côté », décrit-il. « Il y a eu déversement », reconnaît-il tout de même, ajoutant qu’une seule citerne de gasoil coulait, sans préciser le nombre de litres qui s’étaient épanché sur le sol.

« Une enquête a été commandée », précise-t-il, assurant ne pas avoir plus d’informations sur les causes de l’accident pour le moment. Les wagons-citernes ne sont toutefois pas des wagons chinois, selon lui, les wagons chinois ayant uniquement servi de voitures voyageurs, a-t-il souligné. C’est le système de freinage de ces wagons-là qui avaient, entre autres, causé le déraillement du train 152 à Eseka l’an dernier

Un nouvel accident

L’incident de mercredi vient s’ajouter aux précédents accidents survenus au Cameroun ces derniers mois, et mettant en cause la Camrail.

La catastrophe ferroviaire d’Eseka notamment. Survenue le 21 octobre 2016, lorsqu’un train de voyageurs de la société Camrail à destination de Douala avait déraillé à la gare d’Eseka, elle a entraîné la mort de 79 personnes et fait plus de 600 blessés. Un des quatre rapports d’expert commandés par le Procureur général auprès de la Cour d’appel du Centre du Cameroun, chargé de l’enquête menée conjointement par la police et la gendarmerie camerounaises pour le compte du tribunal d’Eseka, a conclu fin janvier 2017 à une « responsabilité totale et entière » de Camrail. De nombreuses poursuites judiciaires avaient été lancées, incriminant jusqu’à l’État camerounais. Le premier procès contre la Camrail s’est ouvert mercredi 17 mai 2017.

Dans la nuit du 8 au 9 mars 2017, un autre accident avait impliqué la société ferroviaire. Trois personnes avaient été fauchées par un train affecté aux travaux de renouvellement de la voie ferrée à Yaoundé. Deux d’entre elles étaient mortes sur le coup, la troisième était décédée à l’hôpital.

La Camrail appartient à 77,4% à SCCF (Groupe Bolloré), à 13,5% à l’État camerounais, à 5,3% à Total Cameroun et à 3,8% à SEBC (Groupe Thanry). Ce nouvel accident ne manque pas de raviver les interrogations sur sa gestion.