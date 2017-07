La CAF dément les rumeurs d’attribution au Maroc de la CAN 2019 prévue au Cameroun

Dans un tweet publié le 25 juillet, le journaliste algérien Hafid Derradji (BeInsport) assurait que la Confédération africaine de football (CAF) était sur le point d'annoncer que la CAN 2019, prévue au Cameroun, aurait finalement lieu au Maroc. Une information démentie auprès de Jeune Afrique par des membres de la CAF.

« Faux ». C’est par ce sms lapidaire, envoyé par un membre du Comité exécutif de la CAF, alors en pleine réunion au Caire, que Jeune Afrique a été informé du caractère infondé de la rumeur. Le 25 juillet, Hafid Derradji, journaliste algérien de BeInsport, affirmait dans un tweet rédigé en arabe que la CAN 2019 se déroulerait au Maroc et non plus au Cameroun.

Depuis le 20 juillet et l’annonce d’un élargissement du tournoi de seize à vingt-quatre équipes dès 2019, la rumeur d’une délocalisation est récurrente. En Algérie un peu, au Maroc beaucoup.

« Ce n’est pas étonnant : dès qu’il y a un problème sur le continent à propos d’une compétition d’envergure, on cite le Maroc comme recours. Cela a été le cas pour la CAN 2017, après les troubles qui ont suivi l’élection présidentielle au Gabon, puis pour le CHAN 2018, prévu au Kenya. Le Maroc est très actif sur les plans sportif et diplomatique. Et comme il bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir de gros événements sportifs, il apparaît comme la meilleure de solutions », résume un dirigeant africain.

Le Maroc et l’Algérie se tiennent prêts

Le Maroc, qui vise (surtout) l’organisation de la Coupe du Monde (2026 ou 2030) ne fait d’ailleurs rien pour dissiper les rumeurs. Fouzi Lekjaa, l’influent président de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF), avait affirmé la semaine dernière à Rabat, où se tenait le Comité Exécutif de la CAF, que son pays était prêt à suppléer le Cameroun. Kheireddine Zetchi, qui dirige la Fédération algérienne de football (FAF), avait lui aussi proposé ses services.

« Ce qu’il faut savoir, c’est que le Maroc n’a pas saisi la CAF pour officialiser sa candidature, au cas où le Cameroun ne pourrait pas honorer ses engagements. Il y a beaucoup de spéculations, de rumeurs, mais rien n’est fondé. Des missions d’inspection vont se rendre au Cameroun, lequel n’a jamais dit qu’il envisageait de se retirer », explique-t-on anonymement du côté de la CAF.

Dans son tweet, Hafid Derradji expliquait également que le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), prévu au Kenya en 2018, aurait également lieu au Maroc. Ce n’est pas la première fois que cette possibilité est avancée par des médias. Au vu des retards pris sur différents chantiers et des difficultés financières du Kenya, cette hypothèse semble beaucoup plus plausible…