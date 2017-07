L’actu du 27 juillet en direct – RDC : reddition du chef de guerre Sheka, droits des femmes en Tunisie, Minusma…

Retrouvez toutes les informations de ce jeudi 27 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

13h20 – Côte d’Ivoire : cinq militaires radiés après l’attaque de l’école de police d’Abidjan

Cinq militaires ont été définitivement radiés de l’armée ivoirienne après l’attaque de l’école de police d’Abidjan, perpétrée le 19 juillet 2017, deux jours avant l’ouverture des jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire, a annoncé le chef d’état-major général des armées Sékou Touré, mercredi 26 juillet. Tous ces militaires « seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes », a précisé le général Touré. Les assaillants de l’école de police étaient notamment repartis en emportant des armes et des munitions, qui « ont toutes été récupérées », selon la police ivoirienne. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité a déclaré mercredi que ces militaires sont des « personnes nostalgiques des moments de soubresauts ».

13h05 – Libye : le maréchal Haftar tire à boulets rouges contre son rival Sarraj, accusé de « fanfaronner »

Dans un entretien à France 24, le maréchal Haftar a enjoint son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d’entente nationale, à « parler dans le cadre de ses compétences et loin des fanfaronnades inutiles ».

« Tant qu’il y a un danger, nous sommes prêts à défendre (la capitale), a-t-il ajouté. Mon ambition est de défendre le peuple. Nous sommes les gardiens du peuple. » Des propos qui sèment le doute sur les intentions de l’homme fort de l’est libyen au lendemain de l’accord conclu en France sous l’égide du président Macron. Celui-ci comprend notamment un cessez-le-feu et l’organisation d’élections le plus rapidement possible.

12h55 – Libye : la France va créer « dès cet été (…) des hotspots », des centres d’examen pour les demandeurs d’asile

« La France va créer dès cet été en Libye des hotspots », des centres d’examen pour les candidats à l’asile, a annoncé le président Emmanuel Macron ce jeudi 27 juillet en marge d’une visite d’un centre d’hébergement de réfugiés à Orléans (Loiret). « L’idée est de créer en Libye des hotspots afin d’éviter aux gens de prendre des risques fous alors qu’ils ne sont pas tous éligibles à l’asile. Les gens, on va aller les chercher. Je compte le faire dès cet été », avec ou sans l’Europe, a-t-il ajouté.

11h45 – ONU : le Conseil de sécurité exhorte Kinshasa à organiser des élections en 2017

Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont fait part mercredi de leur « préoccupation », suite aux retards dans la mise en œuvre en RDC de « l’Accord global et inclusif » de paix du 31 décembre. Le Conseil a appelé les autorités de Kinshasa à organiser, « comme convenu, au plus tard en décembre 2017, des élections crédibles et inclusives qui se déroulent dans le calme ».

10h20 – Mali : la Minusma annonce la mort de deux Casques bleus dans le crash d’un hélicoptère

« Nous avons la triste certitude que deux soldats de la Bundeswehr (l’armée allemande, NDLR) ont donné leur vie pour notre pays », a indiqué mercredi 26 juillet la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, lors d’une courte déclaration prononcée dans la soirée à Berlin. Dans un communiqué, le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, avait auparavant annoncé « avec consternation la survenue d’un crash d’hélicoptère de la mission onusienne […] au sud de Tabankort dans la région de Gao ».

10h – Tunisie : la loi sur l’élimination des violences faites aux femmes adoptée au Parlement

La loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes a été adoptée mercredi 26 juillet par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), à l’unanimité. La violence faite aux femmes n’est désormais plus le fait de la sphère privée : l’État s’engage à protéger les victimes et peut poursuivre un auteur de violences même après le retrait de la plainte par sa victime.

9h45 – RDC : le chef de guerre Ntabo Ntaberi, alias Sheka, s’est rendu à la Monusco

Le chef de la rébellion Nduma Defense of Congo (NDC), Ntabo Ntaberi, alias Sheka, visé par un mandat d’arrêt pour « crime contre l’humanité », « viols » et « pillages » par le gouvernement congolais, s’est rendu ce mercredi 26 juillet au matin à la Monusco. « Depuis quelque temps, ce chef milicien avait indiqué son intention de se rendre. Des discussions étaient donc en cours sur les modalités de sa reddition », a confirmé à Jeune Afrique une source au sein de la mission onusienne.

