L’Africa CEO Forum de retour en Afrique en 2018

La sixième édition de l'Africa CEO Forum, rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain, se tiendra les 26 et 27 mars 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Rendez-vous annuel du secteur privé africain, l’Africa CEO Forum, qui se tient en alternance entre le continent et son siège international basé à Genève, mobilise chaque année près de 1 200 chefs d’entreprises, investisseurs, décideurs politiques et journalistes venus de plus de 70 pays − dont une quarantaine d’États africains −. Le but de l’événement, co-organisé par le groupe Jeune Afrique : mettre en lumière le capitalisme africain et faire avancer les questions essentielles pour l’avenir du continent et de ses entreprises.

Symbole de cette dynamique, l’édition 2017 a contribué à mettre en évidence la nécessité pour l’Afrique de repenser son modèle économique pour renforcer et pérenniser sa croissance, notamment en libérant l’innovation et les énergies entrepreneuriales des jeunes et des femmes, en accroissant l’attractivité du continent pour les investisseurs internationaux ou encore en encourageant la création d’activités plus fortement exportatrices.

Une participation croissante

Après ce cinquième rendez-vous marqué par une forte participation, c’est dans la capitale économique ivoirienne que se réuniront à nouveau les plus grands décideurs du continent. L’édition 2015, également organisée à Abidjan, avait quant à elle réuni un millier de décideurs africains et internationaux.

« Pour ce nouveau rendez-vous, nous avons choisi un pays africain avec un secteur privé local de plus en plus performant et qui reste une destination privilégiée par les investisseurs du monde entier. Comme en témoigne la récente levée de près de 2 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux », explique Amir Ben Yahmed, fondateur et Président du Africa CEO Forum, également directeur général du groupe Jeune Afrique.

Lancé en 2012, l’Africa CEO Forum se veut l’événement international de référence sur les enjeux de développement de l’Afrique et de ses entreprises.