L’actu du 26 juillet en direct – RDC : la Ceni au cœur de la polémique, Jean Ping, tensions autour d’un projet de loi en Tunisie…

Retrouvez toutes les informations de ce mercredi 26 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

13h10 – Crise du Golfe : la nouvelle liste de « terroristes » accusés de liens avec Doha établie par Riyad est une « surprise décevante » pour le Qatar

Le Qatar s’est dit « surpris » et « déçu » de la publication par Riyad et ses alliés d’une nouvelle liste « fabriquée » de 90 individus et groupes « terroristes » accusés de liens avec Doha, estimant que ces pays préféraient le salir que s’attaquer au terrorisme. L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte, qui ont rompu le 5 juin 2017 leurs relations avec le Qatar lui imposant une série de sanctions, ont ajouté, mardi 25 juillet, 18 groupes et individus qualifiés de « terroristes » à une première liste noire publiée en juin et répertoriant des entités accusées de liens avec l’émirat gazier. L’Arabie et ses alliés accusent le Qatar de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l’Iran chiite, grand rival de Riyad, chef de file de l’islam sunnite.

10h40 – Tunisie : polémique autour d’un projet de loi sur la répression des atteintes contre les forces armées

Le projet de loi 25/2015 relatif à la répression des atteintes contre les forces armées fait son retour. Le décès, fin juin à Sidi Bouzid, de l’agent Majdi Hajlaoui a suscité un électrochoc. Après que ce dernier a trouvé la mort de ses blessures, suite à son intervention durant des affrontements entre deux tribus, les syndicats de policiers, ont demandé à ce que le texte, présenté au Parlement en 2015 par le gouvernement Habib Essid soit réintroduit. Les défenseurs des libertés individuelles, eux, ont fait part de leurs inquiétudes.

10h20 – Gabon : des partisans de Jean Ping dispersés, une dizaine de blessés

Ce mardi, de nombreux partisans étaient venus accueillir Jean Ping, de retour d’une tournée en Europe. Près de l’aéroport, où celui-ci devait atterrir, ils ont été dispersés par la police peu avant 17h. Il n’y a eu « aucun mort et aucun blessé », a assuré Jean-Eric Manga, le porte-parole du ministère de l’Intérieur. Des affirmations contraires aux observations d’un journaliste de l’AFP présent sur place, qui a dénombré une dizaine de blessés.

10h – Centrafrique : une nouvelle attaque tue deux Casques bleus marocains à Bangassou

Deux Casques bleus marocains ont péri mardi à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, lors d’une embuscade tendue par de présumés anti-Balaka. Une attaque qui survient deux jours seulement après celle qui a coûté la vie à un autre soldat de la paix, dans la même ville.

« L’attaque a eu lieu alors que les Casques bleus se ravitaillaient en eau pour les besoins humanitaires de la ville, indique la Minusca dans un communiqué diffusé mardi 25 juillet. L’incident porte à trois le nombre de Casques bleus ayant perdu la vie et à quatre, celui des blessés à Bangassou, au cours de cette semaine. »

9h45 – RDC : l’organisation surprise des élections de gouverneurs fait polémique

Alors que l’opposition congolaise réclame la tenue de l’élection présidentielle d’ici à la fin de l’année, comme l’indiquait l’accord de la Saint Sylvestre, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a soudainement publié le 18 juillet − à la demande du gouvernement − un communiqué annonçant la convocation du corps électoral pour les élections des gouverneurs dans 11 provinces.

Dans l’opinion publique congolaise, la demande du gouvernement ne passe pas : la Ceni, censée être indépendante, est plutôt attendue sur la présidentielle. Une incompréhension d’autant plus forte que l’élection des gouverneurs n’était pas prévue.

