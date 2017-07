Côte d’Ivoire : le ministre de l’Intérieur annonce l’arrestation des assaillants présumés de l’école de police d’Abidjan

Moins d’une semaine après les tirs entendus à l’école nationale de police d’Abidjan et l'attaque de la gendarmerie d’Azaguié, les autorités ivoiriennes ont annoncé ce mardi l’interpellation de cinq assaillants présumés.

Parmi eux, d’ex-combattants démobilisés et des militaires en service dans l’unité mixte d’élite dénommée le Centre de commandement des décisions opérationnelles (CCDO). À l’occasion de cette annonce, Hamed Bakayoko, le ministre de la Défense et numéro deux du gouvernement, avait réuni à son cabinet du quartier du Plateau à Abidjan, son collègue de l’Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, ainsi que Youssouf Kouyaté, commissaire divisionnaire et directeur général de la police, le général Nicolas Kouakou, commandant supérieur de la gendarmerie, et le général Sékou Touré, chef d’état major des armées.