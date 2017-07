Nigeria : la présidence diffuse une photo de Buhari, toujours hospitalisé à Londres

Les services de la présidence nigériane ont diffusé ce dimanche une photo de Muhammadu Buhari, sur laquelle on peut le voir lors d'une rencontre avec des membres de son parti, le All Progressives Congress (APC). Le président nigérian est hospitalisé à Londres depuis mai 2017 et son état de santé provoque la polémique dans le pays.

Muhammadu Buhari a reçu de la visite, dimanche après-midi 23 juillet, à Londres où il est hospitalisé depuis mai dernier : une délégation de « gouverneurs et dirigeants » de son parti, le All Progressives Congress (APC), est venue à sa rencontre. Depuis plus de deux mois, le président Buhari n’avait pas été vu en public. Il est en effet hospitalisé à Londres depuis mai 2017, où il avait été déjà soigné en janvier et février. Les services de la présidence nigériane ont voulu saisir l’occasion de cette visite pour tenter d’apaiser la polémique que son absence prolongée du pays provoque.

Preuve de vie

Une photo a été postée dimanche sur le compte Twitter officiel de la présidence, qui montre Muhammadu Buhari, âgé de 74 ans, souriant et attablé avec ses convives. Une sorte de preuve de vie, à destination des Nigérians. Fin juin, la diffusion d’un message audio du président nigérian n’avait pas suffit à étouffer les critiques.

« Il rentrera au Nigeria dès que ses médecins lui donneront le feu vert », a déclaré la présidence dans un autre tweet, dans lequel le président Buhari adresse aussi ses meilleurs vœux aux Nigérians.

L’épouse de Buhari attaque « les hyènes et les chacals »

Les causes de la maladie du président nigérian n’ont pour l’instant pas été dévoilées. Lors de ses précédentes apparitions publiques, il semblait très affaibli. En mars, après un séjour à Londres, il avait affirmé n’avoir « jamais été aussi malade » et expliqué avoir subi des transfusions sanguines et une batterie d’examens. Des rumeurs démenties à plusieurs reprises avaient fait état d’un cancer, et même de sa mort.

« Le président était de très bonne humeur et n’a rien perdu de son sens de l’humour », a déclaré Rochas Okorocha, le gouverneur de l’Etat nigérian d’Imo, dans un communiqué publié dimanche par Femi Adesina, le porte-parole de la présidence nigériane et relayé par l’AFP. La délégation de l’APC aurait passé plus d’une heure avec le président Buhari, le temps d’un déjeuner, selon le communiqué. « Il est apparu au fil des discussions qu’il a suivi de très près les affaires internes du pays », a ajouté Rochas Okorocha.

Face aux spéculations sur la capacité du président à gouverner et à l’éventualité d’une succession à la tête de l’État nigérian, les proches de Muhammadu Buhari menacent. « Les hyènes et les chacals seront bientôt boutés hors du royaume », a ainsi écrit la première dame du Nigeria, Aisha Buhari, sur son compte Facebook, mi-juillet. Toujours sur Facebook, le porte-parole de la présidence nigériane, Femi Adesina a pour sa part condamné ceux qu’il désigne comme des « immondes rêveurs » qui « souhaitent la mort du Président ».