Côte d’Ivoire : une gendarmerie attaquée à une quarantaine de kilomètres d’Abidjan

La gendarmerie de la localité ivoirienne d'Azaguié, située à une quarantaine de km au nord d'Abidjan (sud du pays), a été attaquée par des hommes armés dans la nuit de vendredi à samedi, a appris l'AFP auprès du service de communication de la gendarmerie.

« Attaque, c’est beaucoup dire. Il n’y a (eu) qu’un seul coup de feu. Il n’y a pas de blessé », a indiqué le service de communication de la gendarmerie.

« Les assaillants ont enfermé les gendarmes dans le poste vers 02h00 du matin. Ils se sont ensuite rendus à la trésorerie (centre des impôts, NDLR) et dans une société d’hévéas », où ils ont commis des vols, a ajouté la même source.

Cette zone a été le théâtre d’affrontements ethniques dans le passé et des actes de banditisme y sont régulièrement perpétrés.

Cette attaque est intervenue alors que le gouvernement ivoirien a mobilisé plus de 10.000 hommes pour assurer la sécurité des 8ème jeux de la Francophonie, qui se sont ouverts vendredi soir dans la capitale économique ivoirienne Abidjan sans incident sécuritaire.

L’attaque à Azaguié survient deux jours seulement après l’attaque de l’école de police du quartier Cocody à Abidjan.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des hommes armés et cagoulés avaient attaqué cette école de police, s’emparant des armes et du matériel militaire dans l’armurerie et braquant des véhicules avant de prendre la fuite. Une partie de cet armement avait été retrouvé après un accrochage avec les assaillants dans le quartier populaire de Yopougon, qui a coûté la vie à un membre des forces de l’ordre.

Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, avait confié à la presse jeudi que les forces de sécurité étaient sur une « piste » sans vouloir fournir plus de précisions.

Principale économie de l’Afrique de l’Ouest après le Nigeria, la Côte d’Ivoire accueille, avec ces jeux de la Francophonie, son premier grand événement international après une décennie de troubles politico-militaires (2002-2011), et entend faire de cet évènement, programmé jusqu’au 30 juillet, une vitrine de son attractivité retrouvée.