50% de décès en moins sur 12 ans. C’est le résultat mis en avant par une étude d’Onusida publiée ce 20 juillet 2017. À l’heure où il n’existe pas encore de vaccin contre le VIH et où les malades doivent suivre un traitement toute leur vie, les pays africains intensifient leurs efforts dans cette lutte. De plus en plus d'entre eux se rapprochent de l'objectif 90-90-90. Jeune Afrique fait le point sur le recul de la maladie en Afrique et dans le monde.