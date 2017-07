L’actu du 21 juillet en direct : première sortie de Nkurunziza depuis 2015, manifestation à Al Hoceïma, Guillaume Soro…

Retrouvez toutes les informations de ce vendredi 21 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

11h – Côte d’Ivoire : Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo

« Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a plus que besoin de pardon et de réconciliation. Je veux demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j’ai pu faire […] à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés […] et même au président Laurent Gbagbo », a déclaré à l’AFP le président de l’Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion.

10h40 – Maroc : des dizaines de blessés après des rassemblements dispersés par les forces de l’ordre à Al Hoceïma

Malgré l’interdiction des autorités, les sympathisants du Hirak (nom donné localement au mouvement de protestation qui agite le Rif, NDLR) avaient maintenu leur appel à une grande marche ce jeudi pour réclamer la libération de leurs compagnons. « Soixante-douze éléments des forces publiques ont été blessés […] suite à des jets de pierres […] onze personnes parmi les manifestants suite à l’usage du gaz lacrymogène », a indiqué dans la soirée la préfecture d’Al Hoceïma, citée par l’agence de presse officielle MAP.

10h25 – Burundi : Pierre Nkurunziza sort du pays pour la première fois depuis le putsch de mai 2015

La Tanzanie : c’est la destination choisie par Pierre Nkurunziza pour effectuer sa première sortie en dehors du Burundi depuis deux ans. Une visite éclair, qu’il vient d’effectuer ce jeudi 20 juillet, et marquée par un discours ferme, tenu conjointement avec son homologue tanzanien John Pombe Magufuli, envers les réfugiés burundais invités à regagner le bercail. « La paix est revenue. Il faut rentrer », ont-ils tous les deux martelé.

10h15 – Jeux de la francophonie : 53 nations et 4 000 athlètes attendus à Abidjan

Les huitièmes jeux de la francophonie débutent ce vendredi alors que les inquiétudes restent fortes quant à la situation sécuritaire dans le pays. Depuis la fin de la crise en 2011, c’est la première fois que le pays accueille un événement international de cette importance. 4 000 athlètes venus de 53 pays sont attendus pour s’affronter sur un terrain tant sportif que culturel.

Chez plusieurs responsables sécuritaires, la crainte de nouvelles violences est forte durant ces jeux. 10 000 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés pour tenter d’éviter tout incident.

9h55 – Soudan du Sud : les États-Unis proposent une « dernière chance » de sauver l’accord de paix

Les États-Unis ont prévenu jeudi le Soudan du Sud qu’un nouveau plan de paix, visant à consolider l’accord de paix non respecté de 2015, représentait « la dernière chance » pour Djouba de mettre fin à la guerre civile qui déchire le pays depuis quatre ans. Washington commence à s’impatienter du manque de résultats des dirigeants sud-soudanais, qui ont obtenu leur indépendance du Soudan il y a six ans, fortement soutenus par les États-Unis.

9h40 – Libye : l’ANL de Haftar nie avoir commis des exécutions sommaires



L’Armée nationale libyenne (ANL) du général Khalifa Haftar, principal groupe armé présent dans l’est de la Libye , a rejeté jeudi des accusations selon lesquelles ses troupes auraient participé à des actes de torture ou des exécutions sommaires. Les Nations unies ont appelé mardi l’ANL à enquêter sur ces accusations, relayées notamment par plusieurs vidéos. « Nous affirmons qu’il n’y a aucune vérité dans ces déclarations sur la torture ou le meurtre de prisonniers », a déclaré le porte-parole de l’ANL.

