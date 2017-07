Playlist : les 10 tubes du moment qui font bouger l’Afrique

Nous vous proposons une liste de 10 tubes qui vont enflammer les pistes de danse en juillet et en août. La diversité ne manque pas, du raï marocain à l'Afrobeat nigérian, en passant par le Wassoulou d'Oumou Sangaré ou encore l'Afrotrap du prodige MHD...

1 – Na Lingui Yé – Fally Ippupa & MHD

C’est l’un des titres phares du dernier album de Fally Ippupa, Tokoos, sorti le 7 juillet. Lorsque le roi de la rumba congolaise et le prodige de l’Afrotrap collaborent, il en résulte un hit placé sous le signe de l’amour qui va faire danser tout l’été. Le clip publié sur Youtube le 7 juillet totalise déjà plus d’un million de vues.

2. Bravo – MHD

Le petit prince de l’Afrotrap continue son épopée fulgurante. « Bravo », tourné à Marseille, est un clip énergique dans lequel il raconte son succès, qui va ambiancer le continent durant les prochaines semaines. En un mois, la vidéo a comptabilisé déjà plus de 12 millions de vues : signe que Mohammed Sylla – de son vrai nom – est définitivement sur la bonne route.

3 – Kamelemba – Oumou Sangaré

La star du Wassoulou revient avec un son moderne, dopé aux nappes de synthé et aux « beats » électroniques. Et la chanteuse ne garde toujours pas sa langue dans sa poche : « Kamelemba » est une mise en garde contre les playboys qui abusent des jeunes filles.

4 – Bamako – Songhoy Blues

Petite bombe musicale, « Bamako » célèbre les nuits chaudes de la capitale malienne. Pour ce titre, les quatre membres de Songhoy Blues ont troqué le temps de ce titre le blues-rock du désert pour un funk échevelé. L’un des meilleurs titres de leur second album, Résistance, enregistré l’automne dernier à Londres.

5- Koregore – Hawa Boussim

La diva du Burkina revient avec sa signature : sa voix très modulée. Mais surtout, avec un son résolument taillé pour les clubs, le tout directement issu de son dernier album Mingoureza. On aime ou pas. Mais sur le dancefloor, ce titre est irrésistible.



6 – Fall – Davido

Le chanteur et producteur nigérian Davido dévoile son tout dernier clip avec « Fall », qui comptabilise déjà plus de 9 millions de vues. Naturellement « Fall » mêle déclaration d’amour et dépit sentimental. La Superstar du continent africain, pourrait désormais faire bouger le monde entier.

7- Wild Thoughts – Rihanna, Bryson Tiller & DJ Khaled

Rihanna fait son grand retour sur « Wild Thoughts », un titre de DJ Khaled auquel elle collabore aux côtés de Bryson Tiller. Particularité de la chanson : la reprise du thème d’un classique de 1999, « Maria Maria » de Santana. En quelques semaines, le clip a attiré plus de 166 millions de curieux. Plutôt compréhensible dans la mesure où « Riri » y apparaît plus sensuelle que jamais… Sans compter la production de DJ Khaled notamment portée par la voix et le flow de Bryson Tiller.

8- Macarena – Damso

« Macarena » est l’un des singles du deuxième album de Damso, « Ipseité », publié le 28 avril dernier. Le clip, sorti il y a une semaine, comptabilise déjà plus de 6 millions de vues. Le 18 juillet, le membre de 92.i a vu « Ipséité » être certifié double disque de platine. Révélé par Booba, le rappeur a fait de paroles crues sa marque de fabrique. D’origine congolaise, il s’impose désormais comme une figure emblématique du rap belge.

9- African Bad Gyal – Wizkid & Chris Brown

Tout réussit au jeune prodige de l’Afrobeats nigérian. Il signe là une belle collaboration avec Chris Brown sur le titre « African Bad Gyal ». Ce morceau mêle rythmes afropop et ragga empreints d’une fibre electro. Le titre est paru en juin dernier et enregistre déjà plus de deux millions de vues. S’il fera bouger toute l’Afrique cet été, le roi du Naija nigérian est également prêt à partir à la conquête du globe.

10 – YouNess – Moul Chateau Ft. DJ Soul-A

Youness, le prodige du Raï marocain, nous dévoile son tout dernier tube sorti au début du mois de juin, « Moul Château » qui comptabilise déjà plus de 5 millions de vues sur Youtube. Le frais trentenaire, amoureux du Raï version pop se fait connaitre en 2003 en remportant Casting Star, la « star académie » marocaine, via sa reprise d’un air de Cheb Mami.