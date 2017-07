L’actu du 20 juillet en direct : tirs à Abidjan, inquiétudes dans le Nord-Kivu, Wonder Woman interdit en Tunisie…

Retrouvez toutes les informations de ce jeudi 20 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

11h20 – Tunisie : le film Wonder Woman interdit en salles.

Après avoir suspendu début juin la diffusion du blockbuster, la justice s’est finalement prononcée pour une interdiction pure et simple. En cause : la présence à l’écran de l’Israélienne Gal Gadot, qui avait défendu à l’été 2014 sur Facebook l’offensive meurtrière de l’Etat hébreu sur Gaza. L’affaire avait alors divisé l’opinion publique tunisienne entre les tenants de l’interdiction pour dire « non à la normalisation » des relations avec Israël et ceux jugeant qu’un appel au boycott aurait été plus approprié.

10h – Côte d’Ivoire : retour au calme après des tirs à l’école de police d’Abidjan

Des tirs ont retenti mercredi 19 juillet dans la soirée aux abords de l’école de police de Cocody, à Abidjan, où des hommes en armes ont confisqué des véhicules. Alors que la situation semblait revenir à la normale aux alentours de minuit à Cocody, des tirs ont également été entendus à Yopougon. Les motivations de ces hommes restaient inconnues mercredi soir.

9h45 – RDC : inquiétudes dans le Nord-Kivu après l’annonce de la fermeture de cinq bases de la Monusco

La Monusco a annoncé mercredi la fermeture d’ici fin juillet de cinq de ses bases fixes au Nord-Kivu, dans l’est de la RD Congo. Selon la Monusco, ce nouveau dispositif opérationnel ne serait justifié que pour des raisons d’efficacité. Côté société civile, c’est l’inquiétude. « Plusieurs ONG du Nord-Kivu estiment en effet que la Monusco ne devrait pas fermer ses bases fixes dans ces zones », soutient Juvénal Munubo, élu de Walikale, l’un des trois territoires concernés, qui dit « joindre sa voix à celle des militants de la société civile locale ».

