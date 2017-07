L’actu du 18 juillet en direct : manifestation interdite à Al Hoceïma, un nouveau chef de la police en RDC, crise du Golfe…

Retrouvez toutes les informations de ce mardi 18 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

10h10 – Maroc : les autorités interdisent une manifestation à Al Hoceïma

Une manifestation prévue jeudi 20 juillet à Al Hoceïma, épicentre d’un mouvement de contestation qui secoue depuis neuf mois le nord du Maroc, a été interdite ce lundi par les autorités. Une décision justifiée par l’absence de « déclaration » de manifestation et une marche « de nature à porter atteinte au droit de la population à un climat sécuritaire serein ».

9h40 – Mort de Mgr Bala au Cameroun : les évêques envisagent de porter plainte pour « assassinat »

« La Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun va se constituer partie civile et envisage de porter plainte contre X pour assassinat de Mgr Jean Marie Benoît Bala », ont annoncé lundi 17 juillet les évêques dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux. Le corps sans vie du prélat avait été repêché le 2 juin dans les eaux de la rivière Sanaga. À l’intérieur de son véhicule, retrouvé le lendemain à hauteur d’un pont sur le fleuve, les policiers avaient découvert un message où était écrit « Je suis dans l’eau. » Dans les premières conclusions de l’enquête judiciaire, le procureur général auprès de la Cour d’appel du Centre avait estimé que la noyade était « la cause la plus probable du décès de l’évêque ».

