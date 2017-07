Vidéo – Le Sénégal verdit sa production d’énergie

Plusieurs milliers de panneaux photovoltaïques ont été installés au Sénégal, qui souhaite mettre sa production énergétique au vert. « Réussite », l’émission coproduite par le groupe Jeune Afrique, Canal + et Galaxie presse vous emmènent au cœur de la centrale de Bokhol.

Dans le nord du Sénégal, 75 600 panneaux solaires s’étendent sur 35 hectares, faisant du site de Bokhol l’une des centrales photovoltaïque les plus grandes de l’Afrique de l’Ouest. Alors que le site est en fonctionnement depuis quelques mois, son activité s’avère positive et ses résultats « excellents », à en croire les dires du directeur. Basée sur une matière première inépuisable et gratuite − le soleil −, la production d’énergie ici se fait à un coût relativement bas, même si le site implique une surveillance minutieuse et assidue.

Greenwish est la société à l’origine de ce projet de centrale. Sa PDG, Charlotte-Aubin Kal, explique que « les technologies solaires, aujourd’hui, permettent d’apporter dans des délais très rapides des solutions énergétiques fiables, propres et dont le coût est très compétitif ». En outre, à Bokhol, Greenwish a pu compter sur le soutien de l’État sénégalais, qui a déjà financé un tiers du coût des travaux sur le site, au moment de sa construction.

Le Sénégal se veut depuis quelques années le précurseur en Afrique de l’Ouest en matière d’énergies propres. Avant la fin de l’année 2017, le pays souhaite en effet que les énergies renouvelables s’imposent à hauteur de 20% dans la production nationale d’électricité. Pour atteindre cet objectif, la mise en service de nouvelles centrales à panneaux solaires est prévue d’ici la fin de l’année 2017. Des éoliennes devraient également se dresser prochainement sur le territoire.

Le défi électrique du Sénégal ne consiste toutefois pas uniquement en une transition énergétique verte, mais aussi dans l’amélioration de l’accessibilité des populations à l’électricité. 45% de la population sénégalaise est privée d’électricité, un pourcentage qui s’élève à 60% dans les milieux ruraux.