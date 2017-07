Corruption : les États-Unis veulent saisir les actifs de pétroliers nigérians

Les autorités américaines ont engagé des poursuites pour confisquer, dans le cadre d'une affaire de corruption, les actifs aux États-Unis de dirigeants nigérians de sociétés pétrolières dont un yacht de 80 millions de dollars, selon un communiqué du département de la justice vendredi.

Ce yacht, le « Galactica Star », ainsi qu’un immeuble de 50 millions de dollars situé près de Central Park à New York figurent parmi les actifs liés à la signature de contrats attribués par une ancienne ministre du pétrole du Nigeria entre 2011 et 2015.

« Les États-Unis ne sont pas un sanctuaire pour les fruits de la corruption », a indiqué le procureur général adjoint Kenneth Blanco.

« Les dirigeants d’entreprises et responsables étrangers corrompus ne doivent pas se leurrer : si des fonds illicites sont à la portée des autorités américaines, nous chercherons à les saisir et à les rendre à ceux à qui ils ont été volés », a-t-il ajouté.

Ces actifs avaient été acquis avec les profits tirés de contrats pétroliers accordés par l’ancienne ministre du pétrole nigériane Diezani Alison-Madueke, selon le ministère de la Justice.

Les documents judiciaires affirment qu’elle avait accepté des pots de vin de la part des dirigeants pétroliers Kolawole Akanni Aluko et Olajide Omokore qui ont dépensé des millions de dollars en appartements, mobiliers et articles d’art, à Londres et au Texas notamment. De ces tractations, MM. Aluko et Omokore avaient obtenu de juteux contrats et vendu pour 1,5 milliard de dollars de pétrole nigérian.