Tunisie : l’usage « non nécessaire de la force létale » par la police inquiète la société civile

Amnesty International a mis en garde jeudi contre un projet de loi examiné par le Parlement tunisien qui, au nom de la protection des forces de sécurité, permettra, selon l'ONG, l'usage "non nécessaire de la force létale" par la police.

Examiné par une commission en vue d’un vote au Parlement, ce projet de loi garantit la protection des militaires, des forces de sécurité intérieure et de la douane contre « les atteintes menaçant leur sécurité et leur vie, et ce pour garantir la stabilité de la société tout entière », selon le texte.