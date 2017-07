L’actu du 12 juillet en direct : Bouaké, musée du Bardo, gang Badoo au Nigeria…

Retrouvez toutes les informations de ce mardi 12 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

10h55 – Nigeria : entre drogue et magie noire, le gang des Badoo sème la terreur. En raison de la fréquence de leurs attaques et de la violences avec laquelle les victimes sont exécutées, les membres du gang baptisé Badoo font la une des journaux. Leur dernier crime en date a été commis dans « l’Église en cristal de Dieu » à Owode Onirin, à quelques kilomètres de Lagos. Deux femmes et deux enfants (dont un bébé de neuf mois) qui s’y trouvaient ont eu la tête fracassée avec une pierre d’affûtage, a rapporté un témoin.

