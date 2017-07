L’actu du 11 juillet en direct : Abdoulaye Wade, Hamid Chabat, Rwanda-France…

Retrouvez toutes les informations de ce mardi 11 juillet dans notre fil d'actualité en direct.

11h13 : Aux États-Unis, le policier acquitté pour le meurtre de Philando Castile, un homme noir de 32 ans, a démissionné. Jeronimo Yanez, 29 ans, avait été déclaré non-coupable à l’issue de son procès à la mi-juin. La police de la ville de St Anthony, où s’était déroulé le drame, a annoncé lundi qu’il quittait son emploi volontairement. Une démission qui doit « mettre un terme à l’un des chapitres de cette horrible tragédie », a déclaré la ville dans un communiqué.

Le 6 juillet 2016, Philando Castile avait été abattu au volant de son véhicule de plusieurs balles après avoir informé le policier qu’il possédait une arme à feu, pour laquelle il disait avoir un permis de détention. La scène s’était déroulée en présence de la compagne de la victime et d’une fillette de quatre ans. Filmée et retransmise en direct sur Facebook Live, sa mort et celle d’un autre Noir abattu par des policiers peu avant avaient provoqué de nouvelles manifestations dans tout le pays.

10h15 : Un prêt de 100 millions d’euros à la Tunisie a été approuvé par la Commission de l’Union européenne (UE). Il s’agit de la troisième et dernière tranche du programme d’assistance macrofinancière (AMF-I) de 300 millions d’EUR en faveur de la Tunisie, adopté en mai 2014.

9h40 : Comment Hamid Chabat a été évacué manu militari du siège du syndicat de l’Istiqlal, au Maroc.

EXCLUSIF : Le Rwanda refuse le visa à une délégation diplomatique française

