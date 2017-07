RDC : les sept militaires poursuivis pour le meurtre de civils dans le Kasaï condamnés à de lourdes peines de prison

Jugés pour le meurtre de civils dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo, huit militaires ont été condamnés ce jeudi à des peines de prison allant de douze mois à la perpétuité, selon la défense.

Au total, neuf militaires étaient jugés par le tribunal militaire de Mbuji-Mayi. Parmi eux, deux ont été condamnés à 20 ans, trois à 15 ans, un à 12 mois, selon Me Bashile, avocat de la défense. Deux militaires en fuite ont été condamnés par contumace à la prison à perpétuité, et le neuvième a été acquitté.

Les sept militaires qui ont écopé des peines les plus lourdes étaient poursuivis pour meurtre. Celui qui a été condamné à 12 mois l’a été pour « non dénonciation de l’infraction commise par un agent militaire ». Le neuvième a été acquitté.

L’affaire de la vidéo

Ces militaires étaient d’abord poursuivis pour « crimes de guerre », suite à la publication d’une vidéo supposée avoir été tournée dans le village de Mwanza Lomba (Kasaï-oriental) montrant ce qui apparaît comme une scène de massacre de civils armés de bâtons par des militaires.

Mais le tribunal a ensuite préféré abandonner la charge de « crimes de guerre » pour ne retenir notamment que l’infraction de « meurtre ».

Depuis septembre 2016, le Kasaï est secoué par des violences meurtrières qui impliquent des miliciens, soldats et policiers, ayant causé plus de 3 000 morts, selon l’Église catholique et 1,3 million de déplacés.