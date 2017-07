Plan Marshall pour l’Afrique : l’Allemagne peut-elle réussir?

Magaye Gaye est président du parti sénégalais La troisième voie et ancien de la BOAD et du Fagace.

Depuis le début de l’année 2017, la diplomatie allemande multiplie les initiatives économiques en faveur du continent africain. Profitant de sa posture de Président en exercice du G20, dont le prochain sommet est prévu à Hambourg les 7 et 8 juillet prochain, Angela Merkel, en recevant neuf chefs d’État du continent à Berlin, a confirmé son attachement à un partenariat fécond avec l’Afrique, avec comme premier socle la mise en œuvre d’un plan que d’aucuns ont qualifié de « Plan Marshall pour l’Afrique ».

La question est de savoir si ce ne sont pas encore des vœux pieux. L’Allemagne pourra-t-elle réussir, là où d’autres pays ont échoué dans leurs tentatives de booster le développement du continent Africain ? Une chose semble certaine, le contenu que l’Allemagne souhaite donner à sa nouvelle initiative est peu innovant : une révision du modèle de coopération Nord-Sud, une meilleur présence des entreprises germaniques en Afrique, un rehaussement de l’aide publique allemande au développement (+20%), sans donner la moindre indication sur le montant de l’enveloppe consacrée au Plan Marshall; à ce jour du reste, seuls 300 millions d’euro d’aides bilatérales supplémentaires sont annoncés par le ministère allemand du Développement.

Par ailleurs, aucune indication n’est fournie à ce stade sur les critères de choix des bénéficiaires, les secteurs économiques à privilégier, les contributeurs financiers, la question de savoir si l’Allemagne y va seule ou avec l’Union Européenne, voire le G20.

Développement contre contrôle migratoire

En affirmant dans le plan que l’aide sera conditionné au retour des migrants dans leurs pays d’origine, on sent de la part de la première puissance économique européenne une volonté de régler un problème de politique intérieure induit par la crise des migrants. Même si, au demeurant, la question des réfugiés semble avoir eu un impact assez favorable sur l’économie allemande, avec une croissante plus forte en 2016 (1,9% comparé aux 1,4% de moyenne atteint dans la dernière décade) possible grâce à la relance de la consommation et des dépenses publiques.

À cette cause migratoire semble s’ajouter une autre, liée à une volonté de l’Allemagne de profiter de la perte de leadership des États-Unis sous l’ère Trump, pour mieux asseoir son rayonnement diplomatique.

Par les espoirs qu’elle suscite, l’Allemagne ne commet-elle pas une triple erreur stratégique ?

En lançant de manière unilatérale une initiative d’une aussi grande portée, par les espoirs qu’elle suscite, l’Allemagne ne commet-elle pas une triple erreur stratégique ? Premièrement, elle semble sous-estimer les effets des réactions négatives qui pourraient provenir de pays membres de l’Union européenne, comme la France, soucieux de gérer à leur manière les pays africains relevant de leurs pré carrés.

Deuxièmement, il faudrait en priorité améliorer les dispositifs d’aides existant, en développant un plaidoyer convaincant auprès des pays du G20 qui ne respectent pas les engagements de contribution : l’objectif d’allocation de 0,7% du PIB à l’aide au développement pris dans les années 1970 n’a été atteint que par quatre pays de l’OCDE.

Troisièmement, le projet de plan que l’Allemagne entend mettre en œuvre semble fondamentalement motivé par des considérations de compétition économique avec les BRICS sur un continent en devenir.

Objectif ultime

Le terme Plan Marshall utilisé semble être à priori un emballage commercial attrayant destiné à mieux vendre le projet, séduire l’opinion publique mondiale, redorer le blason terni du G20. L’objectif ultime étant d’ouvrir des parts de marché aux entreprises allemandes et à une économie germanique qui pourrait souffrir des difficultés rencontrées par l’Europe dans la finalisation des Accords de Partenariat Economique avec l’Afrique, mais aussi des tensions en Ukraine et avec la Russie.

Un plan Marshall sérieux pour le développement de l’Afrique doit à notre avis tenir compte de plusieurs paramètres de fond :