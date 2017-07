Les 3 et 4 juillet s’est tenu à Addis-Abeba le 29ème sommet de l’Union africaine. Paul Kagame y a rendu un rapport explorant des pistes d’autofinancement pour l’institution panafricaine, qui reste largement dépendante des aides étrangères. Une avancée vers plus d’indépendance pour les pays du continent. Mais actuellement, quel est précisément le montant du budget de l’Union africaine ? Et qui met la main à la poche ? Réponse en infographie.