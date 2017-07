Crise du Golfe : le Qatar juge « irréaliste » les demandes de l’Arabie saoudite

Le ministre qatari des Affaires étrangères a affirmé mardi que la liste des demandes de l'Arabie saoudite et de ses alliés adressée à son pays, qu'ils accusent de « soutenir le terrorisme », était « irréaliste ».

« La liste est irréaliste et irrecevable », a déclaré cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, le ministre qatari des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse à Doha. « Elle ne porte pas sur le terrorisme, elle appelle à mettre fin à la liberté d’expression. »

Parmi les exigences de l’Arabie saoudite et de ses alliés – les Émirats arabes unis, Bahreïn et Egypte – figurent la fermeture de la chaîne Al-Jazira et d’une base militaire turque, ainsi que la diminution des relations du Qatar avec l’Iran. Autant de conditions jugées nécessaires pour mettre fin à la profonde crise diplomatique qui secoue le Golfe depuis la rupture le 5 juin par les quatre pays avec Doha.

« Non-ingérence et respect de la souveraineté »

Ces pays doivent évaluer, lors d’une réunion prévue mercredi au Caire, la réponse du Qatar à leurs demandes, remise la veille au Koweït.

Le ministre qatari a souligné que la crise devrait être réglée par « le dialogue (…) dans un cadre clair et selon les principes de non-ingérence et du respect de la souveraineté des États ».

« Le Qatar refuse la tutelle d’un quelconque État », a souligné cheikh Mohammed lors de la conférence de presse qu’il a tenue conjointement avec son homologue allemand, Sigmar Gabriel, en visite au Qatar. Ce dernier effectue une tournée régionale axée sur la crise du Golfe qui l’a conduit aussi en Arabie saoudite et aux Émirats.