Niger : attaque meurtrière attribuée à Boko Haram à la frontière avec le Nigeria

Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines d'autres enlevées, dimanche 2 juillet, au cours d'une attaque dans le sud-est du Niger attribuée à des combattants de Boko Haram par les autorités locales.

Une attaque a visé dimanche 2 juillet la localité de Ngalewa, à quelques kilomètres de la ville de Kabaléwa, située au nord de Diffa, la capitale du sud-est nigérian, a indiqué le maire, Abari El Hadj Daouda, à l’AFP. Les assaillants, qui pourraient être des combattants de Boko Haram, sont arrivés aux alentours de « 22 heures et 23 heures », heure locale (21h et 22h GMT), et ont tué neuf personnes, a-t-il également indiqué. Le maire de Ngalewa a également précisé qu’ « une trentaine ou quarantaine de femmes et enfants » ont été enlevés. Quelques jours plus tôt, mercredi 28 juin, un attentat suicide opéré par deux femmes contre un camp de réfugiés à Diffa avait fait deux morts et 11 blessés.

300 000 réfugiés et déplacés

Dès le lendemain, les autorités avaient annoncé que des milliers de réfugiés et déplacés vivant dans le camp onusien de Kabaléwa allaient être transférés dans d’autres camps, loin de la frontière du Nigeria. La région de Diffa, qui compte quelques 600 000 habitants, subit depuis 2015 des attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram.

Elle abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés, dont des milliers vivent au milieu d’une population locale déjà très pauvre, selon l’ONU, qui demande à la communauté internationale d’accroître son soutien financier.