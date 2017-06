Le Lomé-Joburg d’Ethiopian Airlines suspendu « temporairement » au bout d’une dizaine de jours

Lancée le 2 juin dernier, la ligne a été suspendue faute d’un taux de remplissage suffisant. Elle permettait de rallier le Togo depuis l'Afrique du sud en six heures.

Comme un goût de faux départ. Le vol inaugural Lomé-Johannesburg d’Asky en partage de codes avec Ethiopian Airlines s’était déroulé le 2 juin dernier à bord d’un Boeing 737 et le lancement de la desserte avait fait l’objet de beaucoup de publicité de la part du géant des airs éthiopien.

La nouvelle ligne mettait ainsi l’Afrique du Sud à six heures de vol du Togo, sans passer par Addis-Abeba ou Nairobi. Mais comme l’a appris Jeune Afrique, c’est au bout d’une dizaine de jours qu’a été suspendue « à titre temporaire » la liaison directe entre Lomé et Johannesburg, « faute d’un taux de remplissage suffisant », confirme-t-on en interne.

Pas de date de reprise encore connue

« Il fallait agir assez vite. Il faut maintenant définir les modalités pour repartir, repenser la communication et le potentiel du marché », a assuré une autre source proche du dossier. Le lancement de la ligne avait déjà été repoussé d’avril à juin. La compagnie qui inaugurait ce 29 juin son terminal cargo à l’aéroport d’Addis-Abeba, le plus grand d’Afrique lui permettant de rivaliser avec Singapour et Amsterdam-Schiphol, et qui a commandé la semaine dernière 27 appareils au salon du Bourget, n’était pas en mesure de donner une date de reprise des vols. Elle se refusait par ailleurs, à l’heure où nous écrivons ces lignes, à commenter plus avant l’information.

Cette suspension s’inscrit cependant dans la stratégie de la compagnie éthiopienne d’une maîtrise de ses coûts au cordeau. Interrogé en avril dernier par Jeune Afrique, le directeur général d’Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam affirmait ainsi : « Nous sommes très prudents dans la maîtrise de notre croissance. La gestion des coûts compte beaucoup. Nous évaluons soigneusement et en permanence tous les risques, et nous menons des analyses pour les atténuer autant que possible avant de nous aventurer dans des programmes d’expansion. »

Détenue à 40% par Ethiopian Airlines, Asky opérera le 10 juillet prochain deux nouvelles lignes quotidiennes à partir d’Accra, vers Lagos et Abuja. Des vols sont déjà assurés vers New-York et São Paulo depuis 2016.