Football : qui est Bertrand Traoré, le Burkinabè recruté par l’Olympique Lyonnais ?

L'attaquant burkinabè de 21 ans, repéré par Chelsea en 2013, vient d'être recruté par Lyon pour cinq ans et dix millions d'euros. Retour sur le parcours d'un joueur que certains qualifient de surdoué.

Bertrand Traoré, footballeur burkinbè de 21 ans, évoluera la saison prochaine (2017-2018) au poste d’attaquant ou d’ailier au sein de l’Olympique Lyonnais. Le club a trouvé un accord avec son précédent club, Chelsea, pour une la somme de 10 millions d’euros. Que faut-il savoir sur ce joueur ?

Il a commencé dans un club fondé par son frère

Chez les Traoré, le football est une histoire de famille. Le destin de Bertand est lié à celui de son frère, Alain Traoré, qui a évolué en Ligue 1 avec Auxerre, Lorient et Monaco à partir de 2006 avant de partir jouer en Turquie, en 2016. La mort du père de la fratrie, lui-même footballeur international, a poussé Alain à prendre les rênes de la famille et par conséquent à se pencher sur la carrière de son petit frère, chez qui il a décelé un certain talent.

Il a donc fondé l’Association de la jeunesse sportive de Bobo, un club de foot au sein duquel Bertrand Traoré a fait ses débuts. Il est aujourd’hui en première division du championnat Burkinabé et dirigé par la mère des deux frères. Alain et Bertrand ont ensuite suivi la même formation à l’AJ Auxerre, avant que l’aîné ne prenne le chemin de la Ligue 1 et que le plus petit ne soit recruté par Chelsea.

Il a remporté la CAN des moins de 17 ans

En janvier 2011, il remporte la CAN U17 contre le Rwanda. Il a notamment aidé son équipe à accéder à la finale, en marquant le seul but de la demi-finale qui opposait les jeunes Étalons à l’équipe de la République du Congo. Par la suite, la sélection nationale cadette est arrivée en 8e de finale de la Coupe du monde U17.

Il a intégré la sélection nationale à 15 ans

Quelques mois après sa victoire avec les moins de 17 ans, il joue son premier match avec la sélection nationale aux côtés de son frère, contre la Guinée équatoriale. Depuis, il a connu plusieurs CAN malheureuses avec les Étalons, éliminés lors des phases de poule en 2012 et 2015.

Absent en 2013, en 2017 en revanche, il a atteint les demi-finales avant d’échouer à la troisième place au Gabon.

Le sélectionneur du Burkina, Paulo Duarte a déjà prédit dans les colonnes du journal L’Equipe que Bertrand Traoré était « le prochain meilleur joueur d’Afrique ».

Il a très peu joué avec Chelsea

Repéré par Chelsea en 2013, il répète que Mourinho, entraîneur des Blues à l’époque, lui a tout appris alors qu’il a très peu joué avec Chelsea − seulement dix matchs en championnats pour 10 buts lors de la saison 2015-2016. En effet, il déclarait au journal britannique The Telegraph : « Je lui [José Mourinho] dois beaucoup. C’est lui qui m’a repéré quand j’avais 17 ans, qui m’a donné l’opportunité de me montrer et qui m’a fait signer pro. Ce qu’il m’a appris ? Tout ce qui est en rapport avec le terrain. Il ne s’agit pas juste de manier un ballon et de faire ce qu’on peut, il s’agit d’avoir du caractère du début à la fin d’un match, en revenant défendre comme en attaquant.»

Pourtant, peu après son arrivée en 2013, il est rapidement prêté au club Vitesse Arnhem. Le Burkinabé y reste un an et demi (20 buts en 51 matches). Après son passage à Chelsea, il est de nouveau prêté pour la saison 2016 – 2017 à l’Ajax Amsterdam.

Il a éliminé Lyon cette année avec l’Ajax

C’est avec l’Ajax Amsterdam que Bertrand Traoré a montré tout son talent. Il a notamment mis à mal son futur club, l’Olympique Lyonnais, le 3 mai 2017 en demi-finale de la League Europa. Il avait marqué deux buts sur les quatre inscrits par son équipe lors du match aller. Le club l’avait emporté 4-1 avant de se qualifier lors du match retour pour la finale. L’Ajax ne décrochera cependant pas la coupe après leur défaite 2-0 contre Manchester United.

Cette saison à l’Ajax, il a marqué treize fois et donné six passes décisives toutes compétitions confondues. Les experts lui donnent encore une large marge de progression et L’Equipe parle déjà d’un « surdoué ».