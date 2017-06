Vidéo – Lionel Zinsou : « Aujourd’hui, l’investissement en Afrique est africain »

Économiste, banquier d'affaire, patron d'un fonds d'investissement, ex-premier ministre et candidat à la présidence : à 61 ans, Lionel Zinsou a tout fait ou presque. Il est aujourd'hui le président de la fondation AfricaFrance, mais n'a pas pour autant perdu la politique de vue. « Réussite », l’émission coproduite par le groupe Jeune Afrique, Canal + et Galaxie presse a rencontré cet « afroptimiste ».

Né à Paris d’un père béninois et d’une mère française, Lionel Zinsou a grandi dans un mélange des cultures, dont il reconnaît les forces et les faiblesses : « Ce n’est pas une condition très facile » explique-t-il. « J’ai longtemps eu le sentiment d’être un Noir en France, et un Blanc en Afrique. »

Cela ne l’a pas empêché de se hisser à la tête du gouvernement béninois, de juin 2015 à avril 2016, après avoir travaillé dans le privé. Aux jeunes qui hésitent entre la politique et l’entrepreneuriat, il conseille de faire de la politique, sans en faire un métier. Pour Lionel Zinsou, en effet, l’Afrique est un continent en pleine mutation, où la nouvelle génération aura fort à faire.

« Afroptimiste » convaincu, l’ex-premier ministre béninois voit d’un bon œil l’arrivée des investissements étrangers en Afrique aujourd’hui. Ils sont le fait d’entreprises françaises ou européennes, mais pas seulement. Les pays émergents représentent une part majeure dans ces investissements. Mais l’apport le plus important, selon lui, vient directement d’Afrique. Ce qui tombe bien, car selon lui, « on ne construit pas une économie avec des apports étrangers » !

Pour développer l’économie africaine, il a d’ailleurs créé le programme « Young leaders », qui fait se rencontrer de jeunes entrepreneurs européens et africains. Objectif : développer des deux côtés les compétences, mais aussi les relations extra-étatiques. En politique comme en affaire, il semble que Lionel Zinsou maîtrise son sujet.

