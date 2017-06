La première Conférence Jeune Afrique invite des leaders du monde économique

Le 22 juin à Paris, cinq dirigeants de grandes entreprises africaines et de multinationales exposent leurs stratégies pour saisir les opportunités économiques du continent. En évitant les pièges...

Dans un contexte économique délicat et face à une concurrence accrue, les grands acteurs économiques du continent doivent à la fois consolider leurs acquis et investir intelligemment pour se diversifier et continuer à saisir les multiples opportunités qu’offre le continent. À l’occasion de la publication de son hors-série annuel sur les 500 premières entreprises africaines, marqué par une troisième année de baisse des revenus cumulés des groupes africains, Jeune Afrique Media Group organise une conférence exclusive.

Baptisée « Le Top 500 des premières entreprises africaines : entre résilience et ambition », elle se tiendra le jeudi 22 juin dans l’auditorium du cabinet d’avocats Orrick Rambaud Martel à Paris. Elle réunira cinq dirigeants de grandes entreprises africaines et de multinationales :

Zouhaïr Bennani, PDG de Label’Vie, l’un des leaders de la grande distribution au Maroc et en Côte d’Ivoire

Alassane Doumbia, président de Sifca, premier groupe agro-industriel d’Afrique de l’Ouest

Bruno Witvoet, Vice-Président Exécutif Afrique de Unilever, leader mondial des biens de consommation

Olivier Granet, Directeur Général et Directeur des Opérations Moyen-Orient et Afrique d’AccorHotels, numéro un européen de l’hôtellerie et premier hôtelier africain par le nombre de chambres

Xavier Desjobert, Directeur Général de CFAO Retail, qui déploie un réseau d’hypermarchés et de galeries marchandes au Sud du Sahara

Tous, dans leurs secteurs d’activité respectifs, sont confrontés à la réalité opérationnelle africaine : climat des affaires, concurrence, financements, multiplicité des marchés, réalité du pouvoir d’achat et, bien sûr, conséquence du ralentissement économique actuel sur les entreprises. Opérant à eux tous dans plus de 20 pays en Afrique, pour plus de 5 milliards de dollars de revenus et plusieurs milliers d’employés, ils ont accepté de décrire de manière transparente la réalité de l’entrepreneuriat sur le continent.

Les débats seront animés par le rédacteur en chef du pôle Économie de Jeune Afrique, Frédéric Maury.

