Qui, des Camerounais ou des Ivoiriens, regarde le plus la télé?

Deux études Mediamétrie publiées les 13 et 15 juin mesurent l’audience de la TV, de la Radio et des usages Internet au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

Les deux études Mediamétrie réalisées entre le 12 mars et le 22 mai 2017 au Cameroun et en Côte d’Ivoire révèlent que les Camerounais regardent plus la télé, écoutent plus la radio et sont davantage connectés aux réseaux sociaux que les Ivoiriens.

Pour la période étudiée, 79,4% des habitants d’Abidjan et de Bouaké − soit environ 2,3 millions de personnes − ont regardé quotidiennement la télévision, avec une moyenne quotidienne de 3 heures et 33 minutes. Les 3 chaînes les plus regardées sont RTI 1 (entre 1 et 1,4 millions de téléspectateurs quotidiens), Novelas TV et RTI 2 (entre 600 000 et 1 millions de téléspectateurs quotidiens chacune).

Au Cameroun, 83,5% des habitants de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bamenda − soit environ 3,1 millions de personnes − ont regardé chaque jour la télé, avec une moyenne quotidienne de 4 heures et 43 minutes. Les 3 chaînes les plus regardées sont, dans cet ordre, CRTV, Canal 2 et Novelas TV (entre 1 et 3 millions de téléspectateurs quotidiens chacune)

3h30 de radio chaque jour

Quant à la radio, entre le 12 mars et le 22 mai 2017, elle a été écoutée quotidiennement pendant 3 heures et 32 minutes en moyenne, par 47,5% des habitants d’Abidjan et de Bouaké, soit 1,4 millions d’individus. Les trois radios les plus écoutées sont, dans cet ordre, Al Bayan, RFI et Nostalgie, avec 250 000 auditeurs quotidiens chacune.

Pour le Cameroun, ce sont 58,6% des habitants de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam, soit 2,2 millions d’individus, qui ont écouté la radio chaque jour, pour une durée d’écoute moyenne de 2 heures et 45 minutes. Les trois radios les plus écoutées sont CRTV Radio nationale, RFI et Balafon TV avec entre 200 000 et 1 millions d’auditeurs quotidiens chacune.

68% des Ivoiriens sur les réseaux sociaux

Les Camerounais font également un usage plus large des réseaux sociaux, avec 68,6% des individus de 15 ans et plus dans les villes sondées inscrits sur au moins un réseau social, Facebook en tête. Quant aux Ivoiriens, ils sont 44,6% a être inscrits sur au moins un réseau social, Facebook également en tête.

Ces deux études ont été réalisées auprès de 1 728 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population en Côte d’Ivoire et 1 681 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population au Cameroun.

Mediamétrie est une société française spécialisée dans la mesure d’audience et les études marketing des médias audiovisuels et interactifs. En 2016, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 88,5 millions d’euros. En Afrique, elle conduit des études déclaratives d’audience TV, Radio et d’usages internet, avec Omedia en Côte d’Ivoire et au Sénégal, Sew-Camétrie au Cameroun et avec Hermès Conseil à Madagascar.