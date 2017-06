Égypte : le Parlement approuve la rétrocession de deux îles à Riyad

Le Parlement égyptien a approuvé ce mercredi un accord controversé, prévoyant la rétrocession de deux îles de la mer Rouge à l'Arabie saoudite : Tiran et Sanafir.

Après plusieurs jours de débats mouvementés, la commission législative égyptienne avait donné son feu vert, lundi 12 juin, avec 35 voix pour et 8 contre, à la rétrocession à Riyad de deux petites îles inhabitées de la Mer rouge, Tiran et Sanafir. Cette décision a été approuvée mercredi 14 juin par le Parlement égyptien. Le vote du Parlement en séance plénière doit désormais être validé par la signature du président Abdel Fattah al-Sissi, critiqué pour avoir accepté de remettre des îles de Tiran et Sanafir au gouvernement saoudien. La justice a été saisie pour se pencher sur la légitimité de cet accord.

Une vive controverse